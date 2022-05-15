Колонны и много дерева. «Антикварная» квартира с «очень дорогой» мебелью продается в Барнауле за 8,75 млн рублей

Площадь квартиры с дизайнерским ремонтом — 74,5 кв. м. В ее комнатах стоят длинная софа, просторная кровать, а еще винтажные комод и будуар с зеркалом, будто из 19 века. Некоторые стены здесь украшены колоннами.
По словам автора объявления, высота потолков в «двушке» составляет 3,1 метра. Межкомнатные двери в ней деревянные, а входная — «хорошая» металлическая.
Кроме того, есть лоджия с панорамным видом, из которой можно «сделать отдельное помещение».
Вокруг дома (он кирпичный и построен в 2012 году) много парковочных мест. Продавец пишет, что подъезд чистый и оборудован двумя лифтами, а в квартире всегда тихо. Добавляет: «Покупайте и живите счастливо!»
Отмечается, что недалеко от жилого комплекса находятся торговые центры «Метро», «Лента» и «Европа», а также поликлиники, аптеки и спортзалы.
Кстати, квартиру можно не только купить, но и обменять на другую недвижимость.