15 мая
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Недвижимость

Колонны и много дерева. «Антикварная» квартира с «очень дорогой» мебелью продается в Барнауле за 8,75 млн рублей

«Двушка» в классическом стиле продается в 14-этажке на Павловском тракте, 271, в Барнауле. Цена предложения — 117,45 тыс. рублей за кв. м, или 8,75 млн рублей. Автор объявления на «Авито» подчеркивает, что в стоимость входит мебель: резная белая кухня, спальный гарнитур из натурального дерева и велюровые диван с креслами.

"Антикварная" квартира с новой и "очень дорогой" мебелью продается в Индустриальном районе за 8,75 млн рублей.
"Антикварная" квартира с новой и "очень дорогой" мебелью продается в Индустриальном районе за 8,75 млн рублей.
"Авито".

Площадь квартиры с дизайнерским ремонтом — 74,5 кв. м. В ее комнатах стоят длинная софа, просторная кровать, а еще винтажные комод и будуар с зеркалом, будто из 19 века. Некоторые стены здесь украшены колоннами.

По словам автора объявления, высота потолков в «двушке» составляет 3,1 метра. Межкомнатные двери в ней деревянные, а входная — «хорошая» металлическая.

Кроме того, есть лоджия с панорамным видом, из которой можно «сделать отдельное помещение».

Вокруг дома (он кирпичный и построен в 2012 году) много парковочных мест. Продавец пишет, что подъезд чистый и оборудован двумя лифтами, а в квартире всегда тихо. Добавляет: «Покупайте и живите счастливо!»

Отмечается, что недалеко от жилого комплекса находятся торговые центры «Метро», «Лента» и «Европа», а также поликлиники, аптеки и спортзалы.

Кстати, квартиру можно не только купить, но и обменять на другую недвижимость.

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