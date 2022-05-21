«Сказочный» дом с этажом без стены и авторской лестницей продается в Барнауле за 7,95 млн рублей

Частный дом с «экстремальным» этажом, без стены, и двумя входами продается в Салаирском проезде, 23, в Барнауле. Он находится на земельном участке 4,9 соток и стоит 59,328 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 7,95 млн рублей. Такое объявление появилось на сайте « Авито ».

Частный дом с «экстремальным» этажом за 7,95 млн рублей продается в Салаирском проезде, 23, в Барнауле.

Общая площадь двухэтажного коттеджа — 134 кв. м. По словам продавца, он подходит для двух хозяев.

В одной части дома стены сделаны из бруса, утеплены и снаружи обшиты сайдингом. Перекрытия здесь деревянные. Есть кухня, просторная гостиная (19,4 кв. м), спальня с гардеробной и санузел. Имеется и погреб.

Во второй половине стены кирпичные и тоже с сайдингом. А вот перекрытия металлические. Тут умещаются гостиная с панорамными окнами и доступом во двор, прихожая с выходом в «теплый» гараж, кухня и душевая кабина.

Но это не все, что «таит» дом. На его мансарде также «уживаются» спальня, кабинет, гардеробная и санузел. И, кроме того, установлен кондиционер.

Уточняется: «Внутренняя отделка выполнена качественными материалами <…> Напольное покрытие — ламинат и линолеум. Межкомнатные и входная двери — добротные, окна и сантехника — качественные».

Полюбоваться живописными пейзажами можно на веранде с панорамным остеклением.

В объявлении на «Авито» добавляют, что на территории забетонирована площадка под террасу.

К коттеджу подведены холодная и горячая вода, центральное отопление и электричество. К тому же, возможно подключение к газу.

На участке расположены барбекю и «основательный» теплый гараж со смотровой ямой. В саду высажены ранетка, вишня, калина, черемуха и кедры.

Частный дом с «экстремальным» этажом за 7,95 млн рублей продается в Салаирском проезде , 23 , в Барнауле. «Авито».

В районе развита инфраструктура. Рядом магазины, аптека, детский сад, школа и остановка: «Очень хороший и тихий район. В шаговой доступности школа № 51, детсад № 149, большой выбор продуктовых магазинов — «Мария-Ра», «Светофор» и т.д. Недалеко — торговые центры «Огни», «Весна» и «Простор», а также рынок «Янтарный»

Собственник согласен на «разумный» торг.