«Барнаул» покинул чат. Как выглядит изнутри и снаружи демонтируемый Речной вокзал

В Барнауле начали демонтировать здание Речного вокзала. Корреспонденты altapress.ru побывали на объекте.

Работы начались 21 мая — здесь стартовал демонтаж оконных блоков и витражных конструкций, антенн операторов мобильной связи и другого технологического оборудования.

Сейчас на Речном вокзале рабочие выносят мебель и вещи из помещений.

На улице работает подъемный кран — с его помощью снимают буквы «Барнаул». Пока что они будут находиться на складе застройщика, потом их могут передать городу.

Начинать полный снос здания планируется 27 мая. В июле площадку расчистят. Работы выполняет застройщик «ВиСКью».

Сообщается, что участок на пл. Баварина, 8 приобретен в собственность в декабре 2020 года. На территории спроектирован комплекс, включающий в себя жилые башни высотой 43 этажа и общественно-деловые помещения.

Проект предусматривает обустройство прогулочной зоны возле жилого комплекса, доступ к ней будет свободный.

Более подробный репортаж с места событий скоро выйдет на altapress.ru.