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Политика

В Алтайском крае повысят МРОТ и зарплаты бюджетников

Председатель АКЗС Александр Романенко провел интернет-конференцию, в ходе которой заявил о планируемом повышении в следующем году минимального размера оплаты труда и зарплаты работников бюджетной сферы.

Александр Романенко
Александр Романенко
Источник: barnaul.org

По его словам, МРОТ в Алтайском крае с 1 января 2023 года планируют повысить до 16 379 рублей. Сейчас размер минимальной зарплаты составляет 15 279 рублей, рост составит около 7,2%.

Также Романенко заявил, что бюджетникам, которые попадают под т.н. майские указы, заработную плату проиндексируют на 9,2%. Остальным бюджетникам придется ждать повышения зарплаты почти год — индексация их зарплаты на 5,5% процента запланирована с 1 октября 2023 года.

При этом он отметил, что в краевом бюджете на следующий год закладывают значительный рост собственных доходов по отношению к 2022 году. Всего доходы бюджета составят 77,4 млрд руб., рост составит 113,5%.

Ранее в Алтайском крае установили новые выплаты медицинским работникам.

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