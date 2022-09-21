В Алтайском крае повысят МРОТ и зарплаты бюджетников

Председатель АКЗС Александр Романенко провел интернет-конференцию, в ходе которой заявил о планируемом повышении в следующем году минимального размера оплаты труда и зарплаты работников бюджетной сферы.

По его словам, МРОТ в Алтайском крае с 1 января 2023 года планируют повысить до 16 379 рублей. Сейчас размер минимальной зарплаты составляет 15 279 рублей, рост составит около 7,2%.

Также Романенко заявил, что бюджетникам, которые попадают под т.н. майские указы, заработную плату проиндексируют на 9,2%. Остальным бюджетникам придется ждать повышения зарплаты почти год — индексация их зарплаты на 5,5% процента запланирована с 1 октября 2023 года.

При этом он отметил, что в краевом бюджете на следующий год закладывают значительный рост собственных доходов по отношению к 2022 году. Всего доходы бюджета составят 77,4 млрд руб., рост составит 113,5%.

Ранее в Алтайском крае установили новые выплаты медицинским работникам.