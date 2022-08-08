8 августа
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Экономика

Стало известно, во сколько Барнаулу обойдется сквер медиков

В Барнауле стартовал аукцион на определение подрядчика для озеленения участка возле здания Алтайского медуниверситета (АГМУ). Об этом сообщает «Толк».

В Барнауле убрали киоски на улице Чкалова.
В Барнауле убрали киоски на улице Чкалова.
barnaul.org

Сбор предложений продлится до 12 августа.

«Начальная стоимость контракта составила 6,3 млн рублей. Если тендер удачно разыграют и определится победитель, то с большой долей вероятности все работы по закладке сквера медиков будут выполнены ко Дню рождения Барнаула», — рассказали в издании.

Напомним, в Барнауле освободили от киосков территорию будущего сквера на улице Чкалова.

Пешеходную зону сквера выложат тротуарной плиткой цвета слоновой кости. По краям дорожку укрепят бордюрным камнем. Вокруг высадят зелень: вязы, березы, ели, ивы, липы, яблони и рябины. Кроме того, здесь поставят лавочки и уличные фонари.

Часть площадки украсят декоративным рельефом и укроют газоном: партерным, мавританским и обыкновенным. Также появятся клумбы с многолетниками и сирень.

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