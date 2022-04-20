20 апреля
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Жизнь

В Барнауле освободили от киосков территорию будущего сквера на улице Чкалова

В Барнауле завершили демонтаж торговых павильонов, расположенных в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Чкалова, сообщает мэрия города.

В Барнауле убрали киоски на улице Чкалова.
В Барнауле убрали киоски на улице Чкалова.
barnaul.org

Работу по сносу павильонов проводили с декабря 2021 года.

«В настоящее время земельный участок по ул. Чкалова, 62а освобожден от самовольных построек», — заявили в мэрии.

Ранее глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание, на котором принял решение обустроить новый сквер на освобожденной территории.

В мэрии отметили, что новая зеленая зона возле Алтайского государственного медуниверситета появится ко Дню города.

Ранее сообщили, что в Барнауле наводят чистоту в зеленых зонах для участия во Всероссийском голосовании по благоустройству.

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