В Барнауле освободили от киосков территорию будущего сквера на улице Чкалова

Работу по сносу павильонов проводили с декабря 2021 года.
«В настоящее время земельный участок по ул. Чкалова, 62а освобожден от самовольных построек», — заявили в мэрии.
Ранее глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание, на котором принял решение обустроить новый сквер на освобожденной территории.
В мэрии отметили, что новая зеленая зона возле Алтайского государственного медуниверситета появится ко Дню города.
Ранее сообщили, что в Барнауле наводят чистоту в зеленых зонах для участия во Всероссийском голосовании по благоустройству.