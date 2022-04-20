20 апреля
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Жизнь

В Барнауле наводят чистоту в зеленых зонах для участия во Всероссийском голосовании по благоустройству

В Барнауле продолжаются акции в рамках месячника весенней санитарной очистки, в рамках которых наводят порядок на зеленых уголках, сообщает мэрия города.

В Барнауле наводят порядок в зеленых зонах.
В Барнауле наводят порядок в зеленых зонах.
barnaul.org

В Центральном районе двадцать студентов Алтайского филиала РАНХиГС привели в порядок зеленую зону между домами № 55а и № 67 по проспекту Красноармейскому.

В Железнодорожном районе студенты классического вуза наводили порядок на зеленой зоне по проспекту Строителей (от дома № 33 до переулка Ядринцева).

«Выбор этих площадок для уборки оказался неслучайным — они участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году», объяснили в мэрии.

С благоустройством зеленой зоны от дома № 33 по Строителей до Ядринцева в городе появится еще одно место, где барнаульцы смогут проводить свое свободное время.

«Планируется устройство освещения, ремонт асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, замена старых деревьев на молодые, а также установка скамеек и урн», — отметили в мэрии.

В перечень работ по благоустройству зеленой зоны по проспекту Красноармейскому входит обустройство тротуаров, газонов и цветников, размещение малых архитектурных форм.

Напомним, голосование стартовало с 15 апреля. Проголосовать за зеленые зоны можно на сайте Барнаула.

Ранее рассказали про аллею на Солнечной Поляне в Барнауле, дожившую до своих лучших времен.

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