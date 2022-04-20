В Барнауле наводят чистоту в зеленых зонах для участия во Всероссийском голосовании по благоустройству

В Центральном районе двадцать студентов Алтайского филиала РАНХиГС привели в порядок зеленую зону между домами № 55а и № 67 по проспекту Красноармейскому.
В Железнодорожном районе студенты классического вуза наводили порядок на зеленой зоне по проспекту Строителей (от дома № 33 до переулка Ядринцева).
«Выбор этих площадок для уборки оказался неслучайным — они участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году», объяснили в мэрии.
С благоустройством зеленой зоны от дома № 33 по Строителей до Ядринцева в городе появится еще одно место, где барнаульцы смогут проводить свое свободное время.
«Планируется устройство освещения, ремонт асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, замена старых деревьев на молодые, а также установка скамеек и урн», — отметили в мэрии.
В перечень работ по благоустройству зеленой зоны по проспекту Красноармейскому входит обустройство тротуаров, газонов и цветников, размещение малых архитектурных форм.
Напомним, голосование стартовало с 15 апреля. Проголосовать за зеленые зоны можно на сайте Барнаула.
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