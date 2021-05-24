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Экономика

Стандарт допустимой доли расходов граждан на ЖКХ проработают до 1 июля

Четырем министерствам поручили проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает ТАСС.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Наталья Вороненская

Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам отчета в Госдуме.

Речь идет о зависимости суммы в квитанции от региона — в связи с тем, что в разных субъектах страны люди получают разный доход.

«Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов РФ и определении источников финансирования и представить согласованные предложения», — отметили в правительстве.

Проработку вопроса поручили четырем министерствам — Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину.

Срок исполнения поручения, как указано в документе, установили на 1 июля 2021 года.

Ранее правительство согласовало расчет тарифов по методу «эталонных затрат», на которые должны перейти к 2023 году.

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