Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Издание отмечает, что на снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за ЖКХ начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — заявили в министерстве.
Ранее депутаты Госдумы обратились в письме к главе министерства Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.
Напомним, в середине февраля в Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.