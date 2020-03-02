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Экономика

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления из-за аномально теплой зимы, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Издание отмечает, что на снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за ЖКХ начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — заявили в министерстве.

Ранее депутаты Госдумы обратились в письме к главе министерства Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.

Напомним, в середине февраля в Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

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