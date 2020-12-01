Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Стол за 4,6 млн рублей и тумбочку за 300 тысяч покупают чиновники. Кресло с пуфиком тоже недешевое

Управление капитального строительства Тюменской области заключило договор на поставку дорогой мебели, сообщает РИА «Новости».

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Мебель решили закупить на 77,5 млн рублей. В числе наиболее дорогих позиций — стол для конференций на 45 человек за 4,6 млн.

«Столешница изготовлена из экологически чистого материала средней плотности — плиты мелкодисперсной фракции (МДФ) с бортом из массива, покрытая шпонированным ясенем. Рабочая поверхность стола разделена на три секции. Центральная секция выполнена из натуральной кожи, боковые секции выполнены из МДФ, облицованной шпонированым ясенем и покрыты многослойным матовым лаком. В столешницу вмонтированы прямоугольные кабель-менеджменты с крышкой, обтянутые натуральной кожей. Крышка — из натуральной кожи», — говорится в описании стола.

Судя по данным портала госзакупок, закупают значительный перечень предметов мебели. К примеру, руководителя порадуют весьма дорогим набором.

«Стол стоит 643,2 тыс. рублей, к нему прилагаются брифинг-приставка за 814 тысяч и боковая тумба за 328,5 тыс. Также в перечне кресло с пуфом за 195 тысяч, диван за 359 тысяч, трехстворчатый шкаф-гардероб за 195 тысяч», — уточняют в контракте.

Вся продукция должна быть российского производства. Срок исполнения — до конца года 2020 года. Пункт доставки — строящееся административное здание.

Ранее в Иркутской области чиновники из управления делами губернатора «испугались» и отменили покупку бежевого ковра из новозеландской шерсти.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость