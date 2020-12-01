Стол за 4,6 млн рублей и тумбочку за 300 тысяч покупают чиновники. Кресло с пуфиком тоже недешевое

Мебель решили закупить на 77,5 млн рублей. В числе наиболее дорогих позиций — стол для конференций на 45 человек за 4,6 млн.

«Столешница изготовлена из экологически чистого материала средней плотности — плиты мелкодисперсной фракции (МДФ) с бортом из массива, покрытая шпонированным ясенем. Рабочая поверхность стола разделена на три секции. Центральная секция выполнена из натуральной кожи, боковые секции выполнены из МДФ, облицованной шпонированым ясенем и покрыты многослойным матовым лаком. В столешницу вмонтированы прямоугольные кабель-менеджменты с крышкой, обтянутые натуральной кожей. Крышка — из натуральной кожи», — говорится в описании стола.

Судя по данным портала госзакупок, закупают значительный перечень предметов мебели. К примеру, руководителя порадуют весьма дорогим набором.

«Стол стоит 643,2 тыс. рублей, к нему прилагаются брифинг-приставка за 814 тысяч и боковая тумба за 328,5 тыс. Также в перечне кресло с пуфом за 195 тысяч, диван за 359 тысяч, трехстворчатый шкаф-гардероб за 195 тысяч», — уточняют в контракте.

Вся продукция должна быть российского производства. Срок исполнения — до конца года 2020 года. Пункт доставки — строящееся административное здание.

Ранее в Иркутской области чиновники из управления делами губернатора «испугались» и отменили покупку бежевого ковра из новозеландской шерсти.