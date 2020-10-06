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Жизнь

Чиновники испугались и отменили покупку бежевого ковра из новозеландской шерсти

Управление делами губернатора Иркутской области Игоря Кобзева решило не тратить более 358 тыс. рублей на пять элитных ковров, сообщает Babr24.

96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.
96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.
hitrostigizni.ru

Электронный аукцион на «поставку ковровых изделий» отменили после того, как на закупку обратили внимание СМИ.

В документах чиновники отметили, что правительству необходимы пять ковров.

«Самым дорогим из них был бежевый ковер из новозеландской шерсти в неоклассическом дизайне — его оценили в 99,9 тыс. рублей», — отмечает издание.

Также власти собирались приобрести еще четыре ковра — за 38,9 и 62 тысячи, и еще два по 78,9 тыс. рублей.

В итоге на ковры иркутские чиновники планировали потратить 358,83 тыс. рублей из областного бюджета.

Примечательно, что информация о закупке появилась через пять дней после инаугурации Кобзева. Напомним, накануне местные коммунисты потребовали отменить итоги выборов губернатора

Ранее администрация главы Хакасии перед своей ликвидацией заказала ритуальные венки на 58 тыс. рублей.

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