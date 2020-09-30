Коммунисты потребовали отменить итоги выборов губернатора Иркутской области

Коммунисты со ссылкой на трудовой народ заявили, что прошедшие в сентябре выборы губернатора, мэров и депутатов — нелегитимные.

В подтверждение назвали семь оснований, по которым можно не признавать результаты голосований. К примеру, ущемила права избирателей пандемия.

«Проведение выборов в период пандемии и карантина, фактического запрета на проведение митингов, собраний, встреч с избирателями, недопустимо, поскольку ограничивает возможности кандидатов в донесении до избирателей своей позиции по важнейшим политическим и социально-экономическим вопросам», — подчеркнули в обкоме.

Уничтожение бумаг на голосовании в Усолье-Сибирском. кадр из видео.

Также отметили трехдневное голосование — с 11 по 13 сентября. Напомним, из-за этого нововведения учеников даже «отправили учиться на улицу», поскольку участки находятся в школах.

«Когда результаты каждого дня голосования помещаются в сейф-пакет и в течение двух ночей и двух дней находятся вне зоны прямого контроля <…> дает широкие возможности для подмены бюллетеней с результатами голосования», — выявили коммунисты еще одну шероховатость.

Кроме того, голосование прошло в рабочий день — это, по мнению членов обкома, дало возможность для прямого давления «на избирателей со стороны руководства предприятий и учреждений, вплоть до угрозы увольнения».

Ранее в сети опубликовали видео с уничтожением документов на избирательном участке, где голосовали за губернатора Иркутской области. Победу одержал врио главы Игорь Кобзев.