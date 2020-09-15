Уничтожение документов на избирательном участке попало на видео. Выбирали губернатора Иркутской области

В Иркутской области камеры наблюдения на одном из избирательных участков зафиксировали уничтожение «неправильных бумаг», сообщает « Сибирь.Реалии ».

Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское. Члены УИК начали рвать некоторые бумаги после вскрытия урны для голосования.

Напомним, с 11 по 13 сентября жители города выбирали нового главу Иркутской области. В итоге врио губернатора Игорь Кобзев одержал победу на выборах, которые ранее назвали грязными с точки зрения политтехнологий.

Для многих безоговорочная победа Кобзева — вопрос спорный. При этом, как выяснили активисты, один из избирательных участков показал «странную статистику голосования».

«Посмотрите, общее число пришедших голосовать на этот участок — 228 избирателей. А общее число отдавших голос Кобзеву на этом УИК превышает 600 человек! Даже если предположить, что часть проголосовало досрочно по каким-либо причинам: больше двух третей — это слишком большой показатель досрочников», — отметил местный правозащитник.



В региональном избиркоме на просьбу прокомментировать видео заявили, что ни одной жалобы из Усолья не поступило.

«Мне даже номер участка знать не надо, из этого города никто пока не жаловался. Ну, давайте, запишу номер, уточню у коллег», — ответила изданию пресс-секретарь областного избиркома.

Ранее в Красноярском крае кандидат в депутаты хотел помешать фальсификации на выборах, но его скрутил полицейский со словами «хозяин запрещает».

Напомним, по результатам выборов 13 сентября «Единая Россия» потеряла абсолютное превосходство в горсовете Новососибирска и гордуме Томска.

В Алтайском крае «Единая Россия» снимает местного лидера за провальные результаты в Славгороде — из 21 места в горсобрании получили только 8 мандатов.