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7 сентября 12°C
Политика

Баннер на китайском языке и другие забавные провокации: иркутский кандидат в губернаторы заявил в полицию

Депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Иркутской области Михаил Щапов рассказал про черные политтехнологии от конкурентов, которые заставили его обратиться в полицию.

Кандидат в губернаторы Иркутской области пожаловался на баннер.
Кандидат в губернаторы Иркутской области пожаловался на баннер.
vk.com/shchapov_mikhail.

Напомним, в регионе в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября — пройдут выборы губернатора Иркутской области, которые уже обрасли скандалами. К примеру, из-за голосования школьникам предложили учиться на улице.

Щапов, который представляет КПРФ, заявил, что ситуация с выборами стала уже критической — начинают разжигать межнациональную рознь, которая может спровоцировать международный скандал.

«Распространяют фейковую информацию о том, что КПРФ и я якобы договорились с некими представителями Китая о строительстве китайских турбаз на Байкале, о введении китайского языка как основного в школах, о том, что мусороперерабатывающий завод в Ангарске будет построен на деньги китайских инвесторов», — написал Щапов.

Последней каплей стало распространение фейковой фотографии его баннера на китайском языке.

Кандидат в губернаторы Иркутской области пожаловался на баннер.
Кандидат в губернаторы Иркутской области пожаловался на баннер.
vk.com/shchapov_mikhail.

«Разжигание межнациональной розни — эта черта, пересекать которую нельзя. Китай — крупнейший политический и торговый партнер нашей страны. Наши экономики тесно связаны. Насколько мне известно, распространение антикитайских фейков уже вызвало серьезные вопросы у представителей этой страны. Мы сейчас можем оказаться в центре международного скандала — только потому, что кто-то, возможно, решил сыграть на обострение ситуации в избирательной кампании», — уверен Щапов.

При этом, подчеркнул он, нет иллюзий относительно китайского бизнеса и его влияния на Иркутскую область.

«Именно я еще четыре года назад первым из наших региональных политиков поднял вопрос о роли китайских предпринимателей в теневом секторе экономики нашего региона», — напомнил кандидат.

По его мнению, черные политтехнологи ради каких-то своих целей сейчас попросту подставляют регион и портят налаженные отношения.

В связи с этим Щапов направил депутатское заявление в правоохранительные органы, которым предстоит найти распространителей фейков и вернуть избирательную кампанию в чистое русло.

Накануне силовики запретили питерскому журналисту снимать «подаренный» особняк врио губернатора Иркутской области. После этого корреспонденту стала интересна политическая картина в регионе — какие тут выборы, кто кандидаты и как ведется борьба.

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