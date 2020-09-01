Журналисту запретили снимать «подаренный» особняк врио губернатора региона в Сибири

Журналист питерской «Фонтанки» Михаил Грачев рассказал в своем Facebook о коротком противостоянии со спецслужбами, которые встали на защиту особняка врио главы Иркутской области.

Грачев отметил, что собирался осмотреть дом, в котором предположительно живет семья врио губернатора Игоря Кобзева. Однако местная полиция и ФСБ заставили пересмотреть отношение к жизни и профессиональной деятельности.

«В Иркутской области 13 сентября состоятся выборы губернатора. Это мой родной регион, малая родина. <…> надо бы снять какой-то сюжет и вообще проанализировать ситуацию, поковыряться в местной повестке и найти интересную историю. И я нашел», — разъяснил журналист свой интерес.

29 августа Грачев вместе с товарищем и квадрокоптером приехал к коттеджному поселку «Хоромы», где, по его информации, местные строительные олигархи арендовали (или купили) для врио роскошное жилье — домик стоимостью от 95 млн рублей.

«Точного адреса нет, территория поселка закрытая, но есть фотки с участка. Подумал: пролечусь над поселком, по отличительным особенностям территории пойму, где конкретно находится дом. С момента взлета не прошло и минуты, как ко мне подлетает какой-то мужик и начинает спрашивать про разрешение на взлет и вообще, что это мы тут снимаем и прочее. Потом неожиданно заявляет, что он „правосознательный гражданин и патриот“ и ему кажется, что мы занимаемся чем-то незаконным», — написал Грачев.

Охрана дома врио губернатора Иркутской области. facebook.com/swelljournalist.

Журналист решил свернуть съемку и уехать, однако ему перегородила дорогу «старая раздолбанная Тойота, откуда с этим мужиком вылезли еще двое крепких парней».

«Подбегают к нам с телефонами и один из них начинает обвинять, что мы тут „снимаем статью, чтобы очернить врио губернатора“. Я вышел из машины, попытался выяснить, кто это вообще такие и с чего мы им так вдруг помешали, ведь мы больше ничего не снимаем и по их требованию уезжаем. Тут же один из них заскочил мне за спину, вытащил ключи из машины и перебросил другому. Я попытался позвонить, но не вышло — их старший выбил телефон у меня из рук», — рассказал Грачев.

Вызвали полицию. Пока ждали, появился четвертый мужик — местный сторож, который в этом деле стал заявителем. Еще минут через 30 приехала полиция — сначала двое, потом капитан, а потом подъехал подполковник.

Журналиста с товарищем опросили, но что конкретно они нарушили, так и не сказали. На все вопросы говорили: поступил телефонный звонок.

«Лишь подполковник пояснил: понимаете, у нас тут выборы, поэтому мы такие заявки тщательно отрабатываем. Не дословная цитата, но где-то недалеко. „Это не только врио губернатора касается, но и других кандидатов“, — улыбнулся он в конце беседы», — пересказал журналист часть беседы.

Общение с полицией продолжалось около двух часов, пока не выяснили, что нарушений нет. Однако предупредили, что если коптер взлетит еще раз, то журналист нарвется на «неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Другими словами, местная полиция попросту запретила снимать предполагаемый дом врио губернатора Кобзева.

«Под конец прибыл замначальника отдела исполнения административного законодательства. Он все изучил и сообщил, что со мной могут связаться и, возможно, что-то предъявить. Но что конкретно — неизвестно. Видимо, сам пока не знает. Может свяжутся, а может нет», — добавил Гречев.

Вывод о том, что вначале подошли сотрудники ФСБ, журналист сделал исходя из того, что «самый активный член трио» фактически руководил полицейскими и консультировал их — постоянно с кем-то созванивался и что-то кому-то отправлял.

Примечательно, что место это довольно безлюдное и чтобы так быстро заметить квадрокоптер, необходимо «круглосуточно дежурить» и ждать каких-то «посягательств».

От повторной попытки приехать в «Хоромы» журналист отказался, однако теперь ему интересна адекватная картина того, что происходит в Сибири — какие тут выборы, кто кандидаты, как ведется политическая борьба и прочее.