Сибирским школьникам предложили учиться на улице из-за выборов губернатора

В Иркутской области региональные избирком и минобразования предложили школам провести занятия 11 сентября на улице.

День знаний в Барнауле. Школа №55.

Такую инициативу обосновали тем, что 11 сентября пройдет первый день многодневных выборов губернатора, а избирательные участки находятся в школах.

Чтобы у родителей детей не появилось слишком много вопросов, школьные занятия на улице предложили назвать «днем здоровья».

«Поскольку значительное количество избирательных участков расположено в школах, минобразования Иркутской области даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся день здоровья (традиционное мероприятие, которое проходит в сентябре и предусматривает занятия и профориентационные уроки на открытом воздухе)», — говорится в сообщении.

Последующие два дня выборов — 12 и 13 сентября — в школах будут выходными.

14 сентября работа образовательных учреждений пройдет в штатном режиме — после дезинфекции и уборки помещений. С таким предложением выступило региональное минобразования.

Ранее алтайский министр образования рассказал, что принципиально изменится с 1 сентября.