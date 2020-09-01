Сибирским школьникам предложили учиться на улице из-за выборов губернатора

Такую инициативу обосновали тем, что 11 сентября пройдет первый день многодневных выборов губернатора, а избирательные участки находятся в школах.
Чтобы у родителей детей не появилось слишком много вопросов, школьные занятия на улице предложили назвать «днем здоровья».
«Поскольку значительное количество избирательных участков расположено в школах, минобразования Иркутской области даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся день здоровья (традиционное мероприятие, которое проходит в сентябре и предусматривает занятия и профориентационные уроки на открытом воздухе)», — говорится в сообщении.
Последующие два дня выборов — 12 и 13 сентября — в школах будут выходными.
14 сентября работа образовательных учреждений пройдет в штатном режиме — после дезинфекции и уборки помещений. С таким предложением выступило региональное минобразования.
Ранее алтайский министр образования рассказал, что принципиально изменится с 1 сентября.