Звонок только для учителя. Алтайский министр образования рассказал, что принципиально изменится с 1 сентября

С 1 сентября российские школьники начинают новый учебный год на очной форме, однако многое в их жизни поменяется. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о принципиальных моментах, к которым детям, родителям и учителям надо быть готовыми.

Что будет с линейкой

Традиционные линейки на 1 сентября никто не отменяет, но, как они будут проходить, пока не известно. «У нас есть план А, план Б и план В», — рассказал Максим Костенко. Какой сценарий в итоге будет принят за основу, станет известно 24 августа.

В этом день краевое министерство проведет контрольную встречу с региональным Роспотребнадзором, на которой выработают совместное решение с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Так что конкретика должна появится на следующей неделе.

На федеральном уровне Минпросвещение свою позицию уже выразило — очным линейкам быть, но с социальной дистанцией.

Как будут обрабатывать школы

Городским и районным школам Алтайского края предстоит серьезно подготовиться. Речь, например идет о закупке рециркуляторов — аппаратов для обработки воздуха. Приобретать их для своих школ муниципалитетам придется за собственный счет.

По словам Максима Костенко, в правительстве края рассматривается вопрос о выделении компенсации, однако окончательное решение еще не принято.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Есть еще несколько условий, которые обязательны — это входная термометрия учащихся, наличие санитайзеров, проветривание кабинетов и влажная уборка через каждые два часа, генеральная уборка с дезинфицирующими средства каждый день.

Но главное — за каждым классом закрепляется свой постоянный кабинет. «Теперь звонок в школе будет только для учителя», — сообщил Костенко.

Исключение будут составлять только уроки химии и физики, где необходимо использование лабораторного оборудования, а также физкультуры.

Нужно ли обязательно носить маски

В этом вопросе у министерства ответ один — нет. Согласно стандартам, в масках и перчатках обязаны быть только работники школьных столовых, но так было и раньше.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

При этом школьники и учителя могут надевать маски по собственному желанию, если, например, ослаблен иммунитет. «Хотя я сомневаюсь, что ребенок сможет выдержать в маске три-четыре урока подряд», — сообщил Костенко.

Между тем, в школах еще остались запасы средств индивидуальной защиты с периода ЕГЭ. Речь идет о 70 тыс. масок и такого же количества перчаток.

Есть в школах и санитайзеры. Перед ЕГЭ средства для обработки рук были закуплены в объеме около 130 тыс. литров.

Школа. Михаил Хаустов

Как долго будет действовать особый режим

Пока особый режим по противодействию коронавируса будет действовать в течение двух учебных четвертей.

Максим Костенко,

министр образования и науки Алтайского края:

Надеюсь, что в январе-феврале 2021 года станет полегче и мы сможет отойти от строгих ограничений.

Как будут ограничивать школьников

Учитывая нынешнюю ситуацию, в каждой конкретной школе вырабатывают свой алгоритм действий, как правильно развести потоки учащихся и не допускать сильной скученности.

Школьники. СС0

Однако универсального решения нет, утверждает Костенко. По его словам, в Алтайском крае есть школы, где обучаются по 10 человек, а есть — где по 1,5 тысячи. В каждом конкретном случае будут использоваться отдельные методики. Их в школах уже разработали.