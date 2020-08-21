Звонок только для учителя. Алтайский министр образования рассказал, что принципиально изменится с 1 сентября

Что будет с линейкой
Традиционные линейки на 1 сентября никто не отменяет, но, как они будут проходить, пока не известно. «У нас есть план А, план Б и план В», — рассказал Максим Костенко. Какой сценарий в итоге будет принят за основу, станет известно 24 августа.
В этом день краевое министерство проведет контрольную встречу с региональным Роспотребнадзором, на которой выработают совместное решение с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Так что конкретика должна появится на следующей неделе.
На федеральном уровне Минпросвещение свою позицию уже выразило — очным линейкам быть, но с социальной дистанцией.
Как будут обрабатывать школы
Городским и районным школам Алтайского края предстоит серьезно подготовиться. Речь, например идет о закупке рециркуляторов — аппаратов для обработки воздуха. Приобретать их для своих школ муниципалитетам придется за собственный счет.
По словам Максима Костенко, в правительстве края рассматривается вопрос о выделении компенсации, однако окончательное решение еще не принято.
Есть еще несколько условий, которые обязательны — это входная термометрия учащихся, наличие санитайзеров, проветривание кабинетов и влажная уборка через каждые два часа, генеральная уборка с дезинфицирующими средства каждый день.
Но главное — за каждым классом закрепляется свой постоянный кабинет. «Теперь звонок в школе будет только для учителя», — сообщил Костенко.
Исключение будут составлять только уроки химии и физики, где необходимо использование лабораторного оборудования, а также физкультуры.
Нужно ли обязательно носить маски
В этом вопросе у министерства ответ один — нет. Согласно стандартам, в масках и перчатках обязаны быть только работники школьных столовых, но так было и раньше.
При этом школьники и учителя могут надевать маски по собственному желанию, если, например, ослаблен иммунитет. «Хотя я сомневаюсь, что ребенок сможет выдержать в маске три-четыре урока подряд», — сообщил Костенко.
Между тем, в школах еще остались запасы средств индивидуальной защиты с периода ЕГЭ. Речь идет о 70 тыс. масок и такого же количества перчаток.
Есть в школах и санитайзеры. Перед ЕГЭ средства для обработки рук были закуплены в объеме около 130 тыс. литров.
Как долго будет действовать особый режим
Пока особый режим по противодействию коронавируса будет действовать в течение двух учебных четвертей.
Максим Костенко,
министр образования и науки Алтайского края:
Надеюсь, что в январе-феврале 2021 года станет полегче и мы сможет отойти от строгих ограничений.
Как будут ограничивать школьников
Учитывая нынешнюю ситуацию, в каждой конкретной школе вырабатывают свой алгоритм действий, как правильно развести потоки учащихся и не допускать сильной скученности.
Однако универсального решения нет, утверждает Костенко. По его словам, в Алтайском крае есть школы, где обучаются по 10 человек, а есть — где по 1,5 тысячи. В каждом конкретном случае будут использоваться отдельные методики. Их в школах уже разработали.