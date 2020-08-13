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Образование

«И слон пролетит». Школьную линейку 1 сентября значительно проредят

В Минпросвещения рассказали, что в 2020 году традиционные линейки в школах 1 сентября будут выглядеть иначе, пишет «Парламентская газета».

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал директор одного из департаментов Минпросвещения России Евгений Семченко.

Он отметил, что школьные линейки пройдут с учетом требований Роспотребнадзора — в каждом конкретном населенном пункте, районе или школе.

«Если в населенном пункте не зафиксировано никаких вспышек респираторных заболеваний <…> то, конечно, линейку можно провести, но с учетом ограничений. Полтора метра между детьми, взрослые — в средствах индивидуальной защиты», — пояснил Семченко.

Напомним, в конце июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов рекомендовал школам отказаться от массовых мероприятий до конца года.

Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.
Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.
«Инцидент Новосибирск».

При этом, подчеркнул Кравцов, занятия планируют проводить в традиционном формате — каких-то серьезных опасений нет.

«В школах будут проводить дезинфекцию, а на входе у всех будут измерять температуру. В первые две недели сентября в каждой школе будет дежурить медицинский работник», — перечислил министр «методы обороны».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что решение об очном формате обучения примут 20 августа по каждому региону отдельно. В Барнауле школы к 1 сентября могут или открыть, или не открыть.

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