В Барнауле школы к 1 сентября могут или открыть, или не открыть

Мэрия Барнаула в своем Telegram-канале сообщила, что по мере приближения 1 сентября у родителей возникает все больше вопросов о форме обучения.

Беспокойства возникают на фоне ограничительных мер, принятых на время распространения коронавируса. Родители обеспокоены тем, как обучение будет проходить этой осенью.

В администрации Барнаула нашли ответ на наиболее острый вопрос — не введут ли дистанционное образование.

«Новый учебный год в школах Барнаула планируется начать в обычном, традиционном формате — в стенах школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Начата подготовка к новому учебному году, осуществляется приемка школ», — успокоил председатель комитета по образованию администрации Барнаула Андрей Муль.

Он подчеркнул, что уже сейчас прорабатывают все меры для соблюдения безопасности детей.

К примеру, каждое утро сотрудникам, учителям, родителям и всем посещающим учебные заведения будут измерять температуру.

Первоклассник Данил Гаппель идёт в школу. Михаил Хаустов

Однако, как отметила председатель комитета по соцполитике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева, вариант с домашним обучением по-прежнему маячит.

«Сегодня нет оснований говорить о повсеместном введении дистанта. Понятно, что если ситуация с COVID-19 не позволит проводить обучение в традиционном режиме, как альтернатива может быть введен дистант, как это уже было не так давно», — подчеркнула она.

При этом, добавила депутат, «удаленка» имеет мизерные шансы, поскольку «ситуация с COVID-19 позволяет смотреть в будущее с оптимизмом».

В итоге Муль и Понкрашева подвели однополярную результирующую — сейчас родителям не стоит волноваться и лучше спокойно готовиться к учебному году.

Напомним, 27 июля в Барнауле начали принимать школы и детсады, на которые потратили 112 млн рублей.