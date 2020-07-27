В Барнауле начали принимать школы и детсады, на которые потратили 112 млн рублей

Детские сады и школы все лето готовили к новому учебному году — ремонтировали, благоустраивали и создавали уют.
Председатель горкомитета по образованию Андрей Муль в программе «На первом плане. Барнаул» рассказал, все ли учреждения успеют открыть двери 1 сентября.
«На подготовку к новому учебному году из бюджета выделено порядка 112 млн рублей, под финансирование в этом году попало около ста объектов. В учреждениях делали текущий ремонт кровель и внутренних систем зданий, спортзалов, благоустраивали территории, выполняли предписания надзорных органов», — отметил Муль.
В пример привели школу № 38, на которую выделили около 4 млн рублей. Здесь асфальтировали территорию и делали ремонт спортзала. Кстати, всего в этом году в Барнауле капитально отремонтировали шесть спортзалов, а в прошлом году — один.
В 16 детских садах до конца года откроют дополнительные группы. Там ремонт помещений, подчеркнул Муль, еще продолжается и завершение не привязано к приемке.
Приемка продлится до 14 августа. К этому времени комиссия проверит готовность 153 детсадов, 85 школ и 20 учреждений дополнительного образования.
Ранее алтайский депутат ГД Наталья Кувшинова проверила готовность новых школ и детсадов в Барнауле.