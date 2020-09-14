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Политика

«Единая Россия» потеряла важное превосходство в горсовете Новосибирска

В новом горсовете депутатов Новосибирска представители «Единой России» потеряют свое традиционное большинство, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

По предварительным данным, представители «Единой России» получат 44% мест в представительном органе.

«Победили в 22 округах из 50 (44%). В предыдущем созыве горсовета у них было 33 места», — следует из данных ГАС «Выборы».

22 единоросса из 50 депутатов: таким образом, партия власти потеряла большинство, имевшееся в предыдущем составе совета.

КПРФ победила в 8 округах (в прошлом совете — 12 депутатов), ЛДПР победила в 4 округах (в прошлом — 2). По одному мандату достанется членам партий «Зеленые» и «Родина».

Примечательно, что серьезную победу одержали самовыдвиженцы — 14, из которых пятеро — участники оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020».

Напомним, в Томске «Единая Россия» также потеряла абсолютное большинство в гордуме.

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