«Единая Россия» потеряла важное превосходство в горсовете Новосибирска

По предварительным данным, представители «Единой России» получат 44% мест в представительном органе.
«Победили в 22 округах из 50 (44%). В предыдущем созыве горсовета у них было 33 места», — следует из данных ГАС «Выборы».
22 единоросса из 50 депутатов: таким образом, партия власти потеряла большинство, имевшееся в предыдущем составе совета.
КПРФ победила в 8 округах (в прошлом совете — 12 депутатов), ЛДПР победила в 4 округах (в прошлом — 2). По одному мандату достанется членам партий «Зеленые» и «Родина».
Примечательно, что серьезную победу одержали самовыдвиженцы — 14, из которых пятеро — участники оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020».
Напомним, в Томске «Единая Россия» также потеряла абсолютное большинство в гордуме.