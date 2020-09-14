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Политика

«Единая Россия» потеряла абсолютное большинство в гордуме Томска

В новой гордуме Томска члены оппозиционных партий и самовыдвиженцы значительно превысили численность депутатов от «Единой России», сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

После обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу список кандидатов «Единой России» набрал лишь 24,47% голосов.

«Далее КПРФ (17,55%), „Новые люди“ (15,06%), ЛДПР (14,43%), „Справедливая Россия“ (11,21%), „Яблоко“ (9,17%) и „Партия Роста“ (5,33%)», — следует из данных горизбиркома.

Среди списков партий на выборах депутатов гордумы распределяется 10 мандатов.

При этом по итогам обработки 91% бюллетеней по одномандатным округам «Единая Россия» победила только на девяти из 27, а в остальных 18 — оппозиционные кандидаты и самовыдвиженцы.

Таким образом, по предварительным данным, «Единая Россия» получит лишь 11 мандатов из 37.

Примечательно, что в прежнем составе «Единая Россия» имела 21 мандат из 35, а во фракцию «единороссов» входили 30 депутатов.

Напомним, в горсовет Новосибирска смог пробиться координатор местного штаба Навального Сергей Бойко.

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