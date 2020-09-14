«Единая Россия» потеряла абсолютное большинство в гордуме Томска

После обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу список кандидатов «Единой России» набрал лишь 24,47% голосов.
«Далее КПРФ (17,55%), „Новые люди“ (15,06%), ЛДПР (14,43%), „Справедливая Россия“ (11,21%), „Яблоко“ (9,17%) и „Партия Роста“ (5,33%)», — следует из данных горизбиркома.
Среди списков партий на выборах депутатов гордумы распределяется 10 мандатов.
При этом по итогам обработки 91% бюллетеней по одномандатным округам «Единая Россия» победила только на девяти из 27, а в остальных 18 — оппозиционные кандидаты и самовыдвиженцы.
Таким образом, по предварительным данным, «Единая Россия» получит лишь 11 мандатов из 37.
Примечательно, что в прежнем составе «Единая Россия» имела 21 мандат из 35, а во фракцию «единороссов» входили 30 депутатов.
Напомним, в горсовет Новосибирска смог пробиться координатор местного штаба Навального Сергей Бойко.