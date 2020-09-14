В столице Сибири в городской парламент прошел координатор штаба Навального

Координатор штаба Навального в Новосибирске, глава оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко выиграл выборы и стал депутатом городского совета, сообщил телеканал Дождь.

Выборы в городской парламент прошли 13 сентября, в единый день голосования. Телеканал приводит информацию твиттера Сергея Бойко.

Закончили подсчет. 214 голосов и уверенная победа. Теперь депутат Горсовета.

«Дождь» также напоминает, что в 2019 году Бойко участвовал в выборах мэра Новосибирска, за него проголосовали 18,6% избирателей. Но лн проиграл выборы коммунисту Анатолию Локтю.

И вот для участия в выборах горсовета Новосибирска оппозиция объединилась в коалицию, которую возглавил Бойко.

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