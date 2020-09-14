В столице Сибири в городской парламент прошел координатор штаба Навального

Выборы в городской парламент прошли 13 сентября, в единый день голосования. Телеканал приводит информацию твиттера Сергея Бойко.
Закончили подсчет. 214 голосов и уверенная победа. Теперь депутат Горсовета.
«Дождь» также напоминает, что в 2019 году Бойко участвовал в выборах мэра Новосибирска, за него проголосовали 18,6% избирателей. Но лн проиграл выборы коммунисту Анатолию Локтю.
И вот для участия в выборах горсовета Новосибирска оппозиция объединилась в коалицию, которую возглавил Бойко.
Сам Алексей Навальный ездил, в частности, в Новосибирск незадолго до того, как был отравлен. Он почувствовал себя плохо в самолете.272037