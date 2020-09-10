Жизнь Навальному спасли пилоты и омские врачи, сообщило немецкое издание

Жизнь Алексею Навальному спасли омские врачи и пилоты самолета, которые совершили экстренную посадку, пишет Die Zeit со ссылкой на источники.

«То, что он еще жив, говорят в Берлине, было связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, аварийно посадившего машину, а также врачей в Омске», — говорится в публикации газеты.

Берлин не считает вероятным, что на территории России действовали иностранные спецслужбы, уточняет издание. Такой вариант «немыслим» в условиях того, что за Навальным велась постоянная слежка.

Ранее Германия отказалась передавать России результаты проб Навального, пишет Lenta.ru. Берлин передал их Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда входит Россия. Германия поступила таким образом из-за того, что отравление «Новичком» попадает под нарушение соглашения о химическом оружии.

Ранее ОЗХО предупредила о готовности признать отравление Навального применением химоружия, пишет Forbes.

9 сентября глава российского МИД Сергей Лавров возмутился работой властей Германии с российскими запросами по делу Алексея Навального. Он напомнил, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировала на любые напоминания об этом.

Что произошло

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».