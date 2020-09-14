Сибиряк хотел помешать фальсификации на выборах, но его заломала полиция со словами «хозяин запрещает»

Инцидент произошел 13 сентября на избирательном участке № 1121 в селе Богачево.
Дериглазов разъяснил, что пришел на участок в 8 утра и заметил, что список для выездного голосования еще не составили, вопреки правилам.
По его словам, члены избирательной комиссии подготовили документ только к 9 утра. Более того, они продолжали вносить в список дополнительные фамилии.
«Это явное нарушение, на которое я указал и вызвал полицию. Однако приехавший майор отказался принимать у меня заявление на месте», — рассказал NGS24 сам Дериглазов.
В итоге полицейский, посовещавшись с членами избирательного участка, решил выгнать самовыдвиженца — потому что этого захотел собственник помещения, где проходит голосование.
Примечательно, что здание принадлежит заместителю председателя избирательной комиссии.
«Потому что хозяин запрещает», — объяснил правоохранитель, когда повалил на пол кандидата, усмотревшего фальсификацию в действиях комиссии.
После полицейский вывел Дериглазова на улицу, пообещав доставить его в отдел «по подозрению».
Позже кандидат написал два заявления — по нарушению на выборах и действиям в отношении него со стороны полицейского. В местном МВД данный факт подтвердили, но от комментариев отказались.
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