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Политика

Сибиряк хотел помешать фальсификации на выборах, но его заломала полиция со словами «хозяин запрещает»

В Красноярском крае самовыдвиженец Александр Дериглазов заподозрил комиссию в фальсификации и хотел помешать «незаконным действиям», однако его задержала полиция, пишет Babr24.

Кандидата в депутаты скрутили в Красноярском крае.
Кандидата в депутаты скрутили в Красноярском крае.
кадр из видео.

Инцидент произошел 13 сентября на избирательном участке № 1121 в селе Богачево.

Дериглазов разъяснил, что пришел на участок в 8 утра и заметил, что список для выездного голосования еще не составили, вопреки правилам.

По его словам, члены избирательной комиссии подготовили документ только к 9 утра. Более того, они продолжали вносить в список дополнительные фамилии.

«Это явное нарушение, на которое я указал и вызвал полицию. Однако приехавший майор отказался принимать у меня заявление на месте», — рассказал NGS24 сам Дериглазов.

В итоге полицейский, посовещавшись с членами избирательного участка, решил выгнать самовыдвиженца — потому что этого захотел собственник помещения, где проходит голосование.

Примечательно, что здание принадлежит заместителю председателя избирательной комиссии.

«Потому что хозяин запрещает», — объяснил правоохранитель, когда повалил на пол кандидата, усмотревшего фальсификацию в действиях комиссии.

После полицейский вывел Дериглазова на улицу, пообещав доставить его в отдел «по подозрению».

Позже кандидат написал два заявления — по нарушению на выборах и действиям в отношении него со стороны полицейского. В местном МВД данный факт подтвердили, но от комментариев отказались.

Ранее altapress.ru рассказал, кто победил на выборах депутатов в Алтайском крае.

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