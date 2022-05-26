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Экономика

Страны Евросоюза заморозили активы Центробанка РФ на сумму около 23 млрд евро

Страны Евросоюза на фоне событий на Украине заморозили активы российского Центробанка на общую сумму порядка 23 млрд евро, пишет Reuters со ссылкой на данные от еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

Указанная сумма оказалась намного ниже, чем ожидалось ранее.

По словам Дидье Рейндерса, в ЕС находится менее одной десятой из всех замороженных в результате западных санкций 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.

Также еврокомиссар отчитался о заморозке странами Евросоюза 10 млрд евро активов российских физлиц, пишет bfm.ru. Он уточнил, что в том числе речь идет о яхтах и недвижимости, принадлежащих бизнесменам, которые якобы связаны с Кремлем.

Ранее налоговую амнистию на ввоз в Россию яхт и самолетов предложил ввести депутат Госдумы.

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