Страны Евросоюза заморозили активы Центробанка РФ на сумму около 23 млрд евро

Указанная сумма оказалась намного ниже, чем ожидалось ранее.
По словам Дидье Рейндерса, в ЕС находится менее одной десятой из всех замороженных в результате западных санкций 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.
Также еврокомиссар отчитался о заморозке странами Евросоюза 10 млрд евро активов российских физлиц, пишет bfm.ru. Он уточнил, что в том числе речь идет о яхтах и недвижимости, принадлежащих бизнесменам, которые якобы связаны с Кремлем.
Ранее налоговую амнистию на ввоз в Россию яхт и самолетов предложил ввести депутат Госдумы.