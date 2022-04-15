Налоговую амнистию на ввоз в Россию яхт и самолетов предложил ввести депутат Госдумы

Подобная мера необходима «в условиях массового помешательства западных стран», которые арестовывают и взимают имущества российских граждан «без каких-либо правовых оснований», считает депутат.
Черняк предложил установить нулевые ставки ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей на яхты, круизные и воздушные суда малой авиации, принадлежащие российским организациям и гражданам, но зарегистрированные в других странах, пишет Газета.Ru.
При этом будет необходимо перерегистрировать суда в России.