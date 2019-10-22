«Барнаулу явно не хватает отеля мирового уровня». Инвестор подробно рассказал всю правду о проекте гостиницы Radisson

В столице Алтайского края сегодня наблюдается такое явление, как «страсти по Рэдиссону». Эксперты и лжеэксперты, журналисты и сетевые хомячки живо высказываются на тему возможного появления в Барнауле фешенебельного отеля мировой гостиничной сети. «Быть или не быть?».

Краткое содержание

Во всей этой говорильне пока больше слухов и сплетен, чем реальной оценки крупного инвестиционного проекта. Пока это только проект, окончательного решения нет. Altapress.ru пригласил в редакцию представителя инвесторов — первого заместителя генерального директора компании «ПремиумСтрой — Алтай» Ивана Лужаева — попросил рассказать всю правду о проекте и ответить на его критику. Беседовали с предпринимателем издатель Максим Герасимюк и корреспондент Роман Покатилов.

Гамбургер везде одинаковый

— Иван Иванович , хотелось бы начать нашу беседу с предыстории вопроса. Когда появилась у вас идея строительства отеля в Барнауле? Может быть , сначала это был вовсе не Radisson , а какая-то другая гостиничная сеть?

— Идея была получена, скажем так, на основе личного практического опыта. Восемь лет назад я впервые посетил Барнаул по служебной необходимости — наша компания «ПремиумСтрой — Алтай» только начинала строительство в городе федерального Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. И я тогда будучи в командировке останавливался в разных гостиницах Барнаула — «Центральной», «Улитке», некоторых других.

Иван Лужаев , заместитель генерального директора компании «ПремиумСтрой — Алтай». Ксения Морозова

Не сказал бы, что они меня отпугнули своим качеством и сервисом, но полностью не удовлетворили. В моем понимании они не соответствовали тем стандартам обслуживания, к которым я привык в Европе, не говоря уже, например, о Турции.

Наверное, именно в тот момент у нас с партнерами впервые возникла идея построить в Барнауле качественный и современный отель. Мы увидели новую нишу, не занятую рынком. Мы считали тогда и сейчас считаем, что для развития Барнаула, для реализации его экономического потенциала наличие отеля с мировым именем очень важно.

Ведь для гостей важны такие понятия, как комфорт и хорошая рабочая обстановка. Именно высококлассного бизнес-отеля в Барнауле не было и не хватает до сих пор.

— Может быть , что-то поменялось за прошедшие годы?

— Я вообще обратил внимание, что гостиницы в Барнауле практически не изменились за восемь лет. Конечно, гостиница «Барнаул» как-то преобразила свой холл, появились ресторан и конференц-зал.

Лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Но все это — совсем не комплексный подход. Отель «Барнаул» не входит в какую-либо международную сеть и, следовательно, он не может соответствовать международной классификации. А в ней есть жесткие требования к площади номеров, к ванным комнатам, да практически ко всему!

Ощущение нехватки престижного отеля стало еще острее в последние три года, когда мы реализовывали в Барнауле наш медицинский проект — реабилитационный центр «Территория здоровья», который сегодня успешно функционирует и помогает восстановить здоровье сотням жителей Алтайского края и других регионов России.

Реабилитация после операции — очень важный момент. Например, в Европе она занимает более важное место, чем даже оперативное вмешательство, поскольку может продлиться несколько месяцев. И вот опять же при реализации этого проекта мы столкнулись с тем, что в сфере гостеприимства в Барнауле ничего особо не изменилось.

Это почувствовали и мы, и клиенты нашего центра «Территория здоровья».

— Вы оцениваете сейчас эту отрасль не как эксперт , а как потребитель , верно?

— Да, как потребитель. И далее мне интересно понять — почему-то никто не противится тому, что в Барнауле есть международная сеть KFC или тот же McDonalds. Пусть они пришли сюда по франшизе, но ведь их заведения здесь работают.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

И, что особенно важно для сетевого бизнеса, в любой точке мира стандарты обслуживания и ассортимент продукции в сетях должен быть одинаковым. Картошка фри и гамбургер есть, условно говоря, в Москве на Арбате и в Барнауле. Они не отличаются.

Так же работают и отели. Например, отель международного стандарта 4 звезды во всем мире предоставляет одинаковый сервис.

— И все-таки был ли выбор — Radisson или , может быть , еще какая-нибудь отельная сеть? Или изначально вы разговаривали только с одним партнером , если не секрет?

— Не секрет. Мы много с кем общались, в том числе с Hilton. Но они рассматривают Алтайский край очень предвзято.

— Давайте скажем как есть — Барнаул для Hilton неинтересен.

— В большей степени, да. Эта сеть сконцентрирована на размещении своих отелей в центральной части России, в основном — столичные города или столицы федеральных округов.

Что касается Radisson, то там немного другая ситуация. Они, наверное, более опытные в России, более продвинутые, более гибкие. Они были одними из первых, кто зашёл на отечественный гостиничный рынок. Им интересны новые направления развития. Но хотел бы подчеркнуть, что хотя мы и провели переговоры в Алтайском крае на уровне губернатора, говорить о том, что все уже решено пока явно преждевременно.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Что мы — хуже Кызыла?

— Почему?

— Объясню. Да, мы находимся в хороших деловых отношениях с сетью Radisson. Но проблема в том, что инвестиционное соглашение с властями пока не подписано.

Читать далее Его нет, поэтому нам пока не предоставлен земельный участок для реализации проекта. А без него, без оформления некоторых партнерских документов, начинать стройку бессмысленно. Изначально мы остановились на варианте, который уже озвучен в СМИ — отель будет размещен на перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического. Устно нас поддерживают и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и правительство Алтайского края. Но самого документа, той самой пресловутой бумаги, которая бы позволила начать стройку, на данный момент нет.

— И если такой документ не появится в ближайшее время?

— Вопрос сложный. Мы уже два года пытаемся сдвинуть этот проект с места. Пока нам не отказывают, но и четкого «Да!» не сказали. Мы понимаем, что реализация инвестпроекта вызывает шум, а инвестиции требует определенной тишины. Но если до конца года мы не получим от краевых и городских чиновников какой-то внятной конкретики, то скорее всего, начнем рассматривать другой регион.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

— В чем вы как инвесторы все-таки увидели перспективность Барнаула для реализации отельного проекта? Сегодня среди самих горожан популярна точка зрения , что город угасает и в ближайшее десятилетие превратится в глухую сибирскую провинцию.

— Мы не считаем Барнаул угасающим городом. У него не меньше перспектив развития, чем у любой другой столицы сибирского или дальневосточного регионов. Вот вам пример. Мы изучали все крупные сибирские города, и почти везде, даже в меньших по численности населения Новокузнецке и Кызыле есть хорошие международные отели. Про Новосибирск, Омск или Красноярск даже говорить нечего.

Так почему же Барнаул — столица Алтайского края — такой отель не может себе позволить? В городе развиваются торговля и туризм, в крае открываются новые промышленные предприятия. Поэтому я бы не сказал, что перспектив совсем нет. Они — есть! Мы их видим и понимаем.

Ответы критикам

— Согласитесь , что вы не ожидали той критики , которая обрушилась на вас в последнее время за самый первый вариант проекта отеля?

— Да. Это стало для нас самым непредсказуемым итогом. Реакция абсолютно неожиданная и где-то даже чересчур резкая. Особенно в анонимных комментариях. Мне кажется, что некоторые наши критики просто не понимают, что за проект предложен. Не оценивают его значимость.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Но давайте, прежде чем ответить на критику, я расскажу о параметрах проекта.

— Давайте.

— Итак, предполагаемый отель в Барнауле будет иметь статус 4 звезды. Объем инвестиций — около 1,5−2 млрд рублей. Срок реализации проекта, то есть окончания строительства — 2021 год.

В отеле будет размещено 150 гостиничных номеров и люксов, в нем буду находиться ресторан на 150 посадочных мест, предусмотрена подземная парковка.

Запланированы два конференц-зала, бассейн, фитнес-центр, кафе и бар на верхних этажах здания, а также смотровая площадка на самом верхнем этаже.

Таким образом у нас будет настоящий многосервисный отельный центр, которым смогут пользоваться как гости Барнаула, так и его жители. Например, в нем можно будет провести конференцию или деловые переговоры, заказать столик в ресторане, сходить в фитнес-центр и т. д.

Немаловажно и то, что отель даст Барнаулу примерно 150−200 рабочих мест. Причем набирать и обучать мы будем, прежде всего, молодых людей, которые сегодня зачастую просто уезжают из города.

Так скажите — нужен Барнаулу отель такого уровня или нет?

— С точки зрения делового сообщества — скорее всего , да. Но давайте все-таки обсудим критику. Она достаточно предметна. Первый и самый главный вопрос — экологический. Вас критикуют за то , что стройка уничтожит еще один зеленый уголок в центре города.

— В том-то и дело, что — нет! Мы говорим об этом постоянно, но нас почему-то не слышат. Во-первых, часть деревьев действительно придется пересадить. Особо подчеркну, мы не будем уничтожать или пилить деревья. Пересадить! Уже есть специальные технологии и машины, которые позволяют выкопать дерево и вместе с грунтом перенести на новое место.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Во-вторых, зеленый сквер во внутреннем дворе отеля будет сохранен. И доступ в него будет открыт всем жителям Барнаула. Вот поглядите, какое архитектурное решение мы предлагаем… Под арками остается проход. И даже дорожку, срезающую угол, мы не трогаем.

В-третьих, мы предложили городским властям озеленить за наш счет центральную аллею на улице Молодежной. Мы готовы посадить там деревья или взять шефство над каким-либо иным зеленым уголком города. В общем, мы готовы к любому варианту сотрудничества, если город нас услышит.

— Вторая порция критики связана с тем , что стройка парализует центр города , везде будет грязь и мусор.

— Это достаточно спорный момент. Я бы сказал, не совсем конструктивный. Начнем с того, что у нас имеется опыт строительства хорошего, заметного объекта в Барнауле. Каждый житель может приехать и посмотреть, как выглядит реабилитационный центр «Территория здоровья». Он работает уже четвертый месяц.

Объект сдан в срок и без замечаний. Площадь здания составляет 12 тыс. квадратных метров. Сейчас мы строим рядом вторую очередь — поликлинический корпус. Везде все чисто, красиво и аккуратно.

Читать далее Далее — у нас есть богатый опыт строительства самых различных объектов в Москве. Мы построили в столице детский сад, бассейн, школу, два социальных дома для пенсионеров, легкоатлетический манеж, велодром и т. д. И нигде не сталкивались с проблемой грязи или мусора. Хотя в Москве строительный надзор, поверьте мне, очень суровый. Там первый штраф за вынос грязи со стройки — 100 тыс. рублей. Поэтому ни у кого даже в уме нет такого, чтобы не поставить пункт мойки колес грузовых автомобилях.

— Третьи критиковали вас за выбранный архитектурный проект. Этот вариант уже окончательный?

— Попавший в СМИ проект уже не первый, а второй. Первый вариант имел более «модерновое» архитектурное решение. В какой-то степени — в стиле «хай тек», но он не очень понравился прежнему руководству края.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Тогда мы сделали второй вариант — более классический, с элементами сталинского ампира. Его, по нашему заказу, подготовила архитектурная мастерская «Архимед». Почему был выбран такой вариант? Потому что нам указали, что проектируемое здание должно создать единый градостроительный и архитектурный образ в центре.

Читать далее Гостиница должна сочетаться с ансамблем других зданий в этой части города — с корпусом классического университета, драмтеатром, зданием Центробанка, общежитием для студентов на улице Молодежной и т.д. Также очень важно, что наш проект предусматривает ярусное строительство. В центре отеля в углу запроектирована 9-этажная башня, далее — два корпуса на 8 и 6 этажей, а следом — два конферен-зала. Вертикальная планировка выполнена в соответствии с существующим рельефом. И поэтому жители ближайшей пятиэтажки на улице Молодежной не упрутся взглядами из своих окон сразу в стену гостиницы. Перед жилым домом сначала разместится трехэтажный конференц-зал.

Вы жарьте , рыба — будет!

— Кто вас поддерживает в реализации проекта? Может быть , Алтайский союз предпринимателей или туристическая организация АРАТ?

— На словах нас все поддерживают. И губернатор, и министерства, и мэрия. Но знаете, поддерживают по принципу; «Вы жарьте-жарьте, рыба — будет».

— В Барнауле часто бывало так: сначала — строили , затем — «узаканивали»…

— Это не наш метод! В современном бизнесе никто так не работает уже давно.

Я хотел бы привести вам в пример Пермь. Буквально 17 октября прошла информация, что в самом центре этого города-миллионника к 2021 году будет построен Radisson Hotel Perm. Высота здания — 21 этаж, количество номеров — 150. В здании-башне, которая будет размещаться в 300 метрах от краевой администрации и мэрии, будут конференц-залы, тренажерный зал, ресторан, бассейн и т. д.

Иван Лужаев , заместитель генерального директора компании «ПремиумСтрой — Алтай». Ксения Морозова

И в Перми ни у кого не возникает вопрос — нужен отель городу или нет. Нашли участок в центре, выдали разрешение. Получается, что в Перми с инвесторами работают эффективнее, чем в Барнауле?

— Получается , что так. Тем не менее до окончательного решения с вашей стороны осталось совсем мало времени — всего пара месяцев. Верите ли вы в то , что проект все-таки получит все необходимые разрешения.

— Мы верим в положительный ответ со стороны властей. По крайней мере, отказов мы тоже пока не получили. Еще раз повторю: наша компания как ответственный застройщик и инвестор готова к тому, чтобы инвестировать в экономику Алтайского края около 1,5−2 млрд рублей и реализовать проект, который, я уверен, станет символом Барнаула.

Такое решение мы приняли и заявили о нем публично. Если бы мы не были уверены, то ничего бы и не заявляли. Теперь — ждем, до декабря.