Строительство нового комплекса для барнаульских отходов откладывается на неопределенный срок

Утверждение условий концессионного соглашения на строительство в Павловском районе современного комплекса по обработке и захоронению отходов Барнаульской мусорной зоны затягивается. Его инициатором выступила малоизвестная «Волжская инжиниринговая компания», предложившая властям свой вариант соглашения. Однако, как стало известно altapress.ru, это вариант не вполне устроил региональное минприроды.

С чего все началось

Строить новый современный объект для обработки и захоронения барнаульских коммунальных отходов власти решили в Павловском районе, а не в Первомайском, по известным причинам — из-за бурных протестов жителей.

В Павловском районе под эти цели подобрали участок площадью 30 га, сообщали представители минприроды в мае. А уже в июне обозначился возможный инвестор строительства целой сети комплексов по переработке отходов (с современным оборудованием и технологиями обработки, утилизации и захоронения) в районах края, включая и Павловский.

О готовности строить их в регионе заявила московская «АГрупп». Ее собственник Сергей Абрамов — известный в стране деятель: бывший премьер-министр Чечни и бывший же топ-менеджер «РЖД» и «Ростеха».

Виктор Томенко ( слева) и Сергей Абрамов ( справа). reo.ru

Власти края и «Российский экологический оператор» даже подписали с «АГрупп» соглашение на Петербургском экономическом форуме, по которому в регионе построят пять таких комплексов на условиях концессии.

Но ближе к осени с инициативой заключить концессионное соглашение по объекту в Павловском районе в правительство Алтайского края вышло другое юрлицо — «Волжская инжиниринговая компания» («ВИК»).

Неожиданный персонаж

Надо сказать, что «Волжских инжиниринговый компаний» в России две. И обе малоизвестные — в СМИ о них не писали. К Алтаю имеет отношение только та, что зарегистрирована в Нижнем Новгороде.

Ее директор Иван Беккер также возглавляет «Алтайскую концессионную компанию», зарегистрированную в Барнауле в сентябре 2022-го — в тот же период, что в правительство края поступило предложение о концессии. Ну, и основной вид деятельности этой фирмы, что называется, близок к теме — «обработка и утилизация опасных отходов».

Экопромышленный парк reo.ru

Что касается самой «Волжской инжиринговой компании», претендующей на строительство объекта для всего барнаульского мусора (около 300 тыс. тонн в год), то ее уставный капитал составляет лишь 12 тыс. рублей, указывает портал ФНС «Прозрачный бизнес». Активы оцениваются в 52 тыс. рублей.

Так или иначе, в минприроды Алтайского края заключение с «ВИК» концессионного соглашения сочли возможным. Но на других условиях — ведомство предложило компании внести изменения в проект этого документа.

Документ так и не поступил

Переговоры с потенциальным концессионером, в ходе которых стороны обсудили условия концессии и власти края обозначили свои пожелания, прошли.

В итоге «ВИК» должна была предоставить в минприроды новый проект концессионного соглашения, а ведомство — рассмотреть его за три дня.

«До настоящего времени проект концессионного соглашения с внесенными изменениями в адрес минприроды Алтайского края не поступал», — рассказала Лариса Казанцева, замминистра природных ресурсов и экологии и начальник управления природных ресурсов и нормирования.

Документы. pixabay.com.

Сроки согласования

Словом, пока говорить что-либо определенное о начале строительства объекта в Павловском районе невозможно. Но даже после того, как документ в новой редакции поступит в правительство края, есть вероятность, что у фирмы «ВИК объявятся конкуренты.

Как объяснили в минприроды, после согласования документа предложение о заключении концессии разместят на официальном сайте (по данным altapress.ru, такие торги проводят на torgi.gov.ru).

И если за 45 дней поступят заявки от других компаний, «заключение концессионного соглашения будет осуществляться на конкурсной основе в порядке, установленном законом № 115-ФЗ», — объяснила замминистра.

«Учитывая изложенное, срок заключения концессионного соглашения зависит от порядка его рассмотрения», — ответила Лариса Казанцева на вопросы altapress.ru.

Вывоз мусора в Барнауле. реготделение ОНФ.

Между тем, ранее о желании строить «мусорный объект» в Павловском районе, кроме «АГрупп», также заявлял и Алексей Кулагин, гендиректор «Экосоюза» — регоператора барнаульской мусорной зоны.

Очевидно, конкурентам здесь есть за что побороться. Это может быть стабильный бизнес на долгие годы — ведь концессию предполагается заключить на 25 лет. К тому же в «Российском экологическом операторе» еще в 2021 году заявили, что готовы оказывать финансовую поддержку частным проектам в размере до 95% от их стоимости.

Опыт Первомайского района

Напомним, строительство новых полигонов с переработкой мусора в Алтайском крае сдерживал, в первую очередь, подбор участков.

В 2021 году барнаульская компания «Механизатор» намеревалась возвести такой объект в Первомайском районе, она сама нашла и даже выкупила участок. Провела изыскания и готова была начать строительство первой очереди за счет собственных средств и кредитных ресурсов.

Но проект отклонили из-за энергичных протестов местных жителей.

Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка. Facebook Олега Боронина.

Между тем, летом телеканал «Толк» сообщал: жители Павловска тоже не довольны строительством в их районе мусорного объекта. Из телесюжета ясно: люди не понимают, что именно планируют строить в их районе в качестве «мусорного комплекса» и где именно.

Посмотрим, смогут ли власти и инвестор (кто бы им ни стал) учесть неудачный опыт в Первомайском районе, где отсутствие внятной информации сильно подогрело протестные настроения.