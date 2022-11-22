22 ноября
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Экономика

Строительство нового комплекса для барнаульских отходов откладывается на неопределенный срок

Утверждение условий концессионного соглашения на строительство в Павловском районе современного комплекса по обработке и захоронению отходов Барнаульской мусорной зоны затягивается. Его инициатором выступила малоизвестная «Волжская инжиниринговая компания», предложившая властям свой вариант соглашения. Однако, как стало известно altapress.ru, это вариант не вполне устроил региональное минприроды.

Мусоросортировочный комплекс.
Мусоросортировочный комплекс.
РЭО.

С чего все началось

Строить новый современный объект для обработки и захоронения барнаульских коммунальных отходов власти решили в Павловском районе, а не в Первомайском, по известным причинам — из-за бурных протестов жителей.

В Павловском районе под эти цели подобрали участок площадью 30 га, сообщали представители минприроды в мае. А уже в июне обозначился возможный инвестор строительства целой сети комплексов по переработке отходов (с современным оборудованием и технологиями обработки, утилизации и захоронения) в районах края, включая и Павловский.

О готовности строить их в регионе заявила московская «АГрупп». Ее собственник Сергей Абрамов — известный в стране деятель: бывший премьер-министр Чечни и бывший же топ-менеджер «РЖД» и «Ростеха».

Виктор Томенко (слева) и Сергей Абрамов (справа).
Виктор Томенко (слева) и Сергей Абрамов (справа).
reo.ru

Власти края и «Российский экологический оператор» даже подписали с «АГрупп» соглашение на Петербургском экономическом форуме, по которому в регионе построят пять таких комплексов на условиях концессии.

Но ближе к осени с инициативой заключить концессионное соглашение по объекту в Павловском районе в правительство Алтайского края вышло другое юрлицо — «Волжская инжиниринговая компания» («ВИК»).

Неожиданный персонаж

Надо сказать, что «Волжских инжиниринговый компаний» в России две. И обе малоизвестные — в СМИ о них не писали. К Алтаю имеет отношение только та, что зарегистрирована в Нижнем Новгороде.

Ее директор Иван Беккер также возглавляет «Алтайскую концессионную компанию», зарегистрированную в Барнауле в сентябре 2022-го — в тот же период, что в правительство края поступило предложение о концессии. Ну, и основной вид деятельности этой фирмы, что называется, близок к теме — «обработка и утилизация опасных отходов».

Экопромышленный парк
Экопромышленный парк
reo.ru

Что касается самой «Волжской инжиринговой компании», претендующей на строительство объекта для всего барнаульского мусора (около 300 тыс. тонн в год), то ее уставный капитал составляет лишь 12 тыс. рублей, указывает портал ФНС «Прозрачный бизнес». Активы оцениваются в 52 тыс. рублей.

Так или иначе, в минприроды Алтайского края заключение с «ВИК» концессионного соглашения сочли возможным. Но на других условиях — ведомство предложило компании внести изменения в проект этого документа.

Документ так и не поступил

Переговоры с потенциальным концессионером, в ходе которых стороны обсудили условия концессии и власти края обозначили свои пожелания, прошли.

В итоге «ВИК» должна была предоставить в минприроды новый проект концессионного соглашения, а ведомство — рассмотреть его за три дня.

«До настоящего времени проект концессионного соглашения с внесенными изменениями в адрес минприроды Алтайского края не поступал», — рассказала Лариса Казанцева, замминистра природных ресурсов и экологии и начальник управления природных ресурсов и нормирования.

Документы.
Документы.
pixabay.com.

Сроки согласования

Словом, пока говорить что-либо определенное о начале строительства объекта в Павловском районе невозможно. Но даже после того, как документ в новой редакции поступит в правительство края, есть вероятность, что у фирмы «ВИК объявятся конкуренты.

Как объяснили в минприроды, после согласования документа предложение о заключении концессии разместят на официальном сайте (по данным altapress.ru, такие торги проводят на torgi.gov.ru).

И если за 45 дней поступят заявки от других компаний, «заключение концессионного соглашения будет осуществляться на конкурсной основе в порядке, установленном законом № 115-ФЗ», — объяснила замминистра.

«Учитывая изложенное, срок заключения концессионного соглашения зависит от порядка его рассмотрения», — ответила Лариса Казанцева на вопросы altapress.ru.

Вывоз мусора в Барнауле.
Вывоз мусора в Барнауле.
реготделение ОНФ.

Между тем, ранее о желании строить «мусорный объект» в Павловском районе, кроме «АГрупп», также заявлял и Алексей Кулагин, гендиректор «Экосоюза» — регоператора барнаульской мусорной зоны.

Очевидно, конкурентам здесь есть за что побороться. Это может быть стабильный бизнес на долгие годы — ведь концессию предполагается заключить на 25 лет. К тому же в «Российском экологическом операторе» еще в 2021 году заявили, что готовы оказывать финансовую поддержку частным проектам в размере до 95% от их стоимости.

Опыт Первомайского района

Напомним, строительство новых полигонов с переработкой мусора в Алтайском крае сдерживал, в первую очередь, подбор участков.

В 2021 году барнаульская компания «Механизатор» намеревалась возвести такой объект в Первомайском районе, она сама нашла и даже выкупила участок. Провела изыскания и готова была начать строительство первой очереди за счет собственных средств и кредитных ресурсов.

Но проект отклонили из-за энергичных протестов местных жителей.

Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка.
Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка.
Facebook Олега Боронина.

Между тем, летом телеканал «Толк» сообщал: жители Павловска тоже не довольны строительством в их районе мусорного объекта. Из телесюжета ясно: люди не понимают, что именно планируют строить в их районе в качестве «мусорного комплекса» и где именно.

Посмотрим, смогут ли власти и инвестор (кто бы им ни стал) учесть неудачный опыт в Первомайском районе, где отсутствие внятной информации сильно подогрело протестные настроения.

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