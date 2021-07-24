Студентам поведали способ не работать после 40 лет. Он смешной, но рабочий

Эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова рассказала « Известиям », как со студенчества можно обеспечивать свое будущее.

Смирнова отметила, что студенту для большого накопления к 40 годам достаточно каждый месяц инвестировать 10−12 тыс. рублей.

Для успешного вложения необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке.

Среди выгодных направлений можно присмотреться к Intel, TSMC, AMD или NVIDIA, а также зеленая энергетика, экологически чистые технологии и киберспорт.

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10−12 тысяч рублей», — пояснила эксперт.

Впрочем, уточнила Смирнова, начать можно и с тысячи рублей, поскольку «доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти».

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