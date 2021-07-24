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Экономика

Студентам поведали способ не работать после 40 лет. Он смешной, но рабочий

Эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова рассказала «Известиям», как со студенчества можно обеспечивать свое будущее.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Смирнова отметила, что студенту для большого накопления к 40 годам достаточно каждый месяц инвестировать 10−12 тыс. рублей.

Для успешного вложения необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке.

Среди выгодных направлений можно присмотреться к Intel, TSMC, AMD или NVIDIA, а также зеленая энергетика, экологически чистые технологии и киберспорт.

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10−12 тысяч рублей», — пояснила эксперт.

Впрочем, уточнила Смирнова, начать можно и с тысячи рублей, поскольку «доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти».

Ранее финансист рассказал россиянам, как перестать жить от зарплаты до зарплаты.

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