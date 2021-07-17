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Экономика

Финансист рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты, пишет РИА Новости.

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По словам эксперта, 25% жителей не хватает зарплаты на основные нужды.

Из-за этого каждый четвертый россиянин сталкивается с необходимостью брать в долг или оформлять кредиты. Каждому человеку нужна подушка безопасности.

Для ее формирования следует откладывать не менее 10% от ежемесячного дохода. В то же время специалист подчеркнул, что данный процент стоит регулярно увеличивать.

«Имея запас в 3−6 месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно», — объяснил финансист.

Гужиков также рекомендовал планировать и оптимизировать свои расходы. Чтобы не было задержек по обязательным платежам, специалист предлагает запланировать их таким образом, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты, пишет Lenta.ru. Не стоит забывать и о специальных приложениях для учета финансов, добавил эксперт. Подобные программы помогут избежать лишних трат.

Между тем на Алтае миллионером можно стать за 23 года, а четверть жителей при своей зарплате не станут и за 30 лет.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% населения получают меньше МРОТ, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% жителей региона.

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