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Экономика

Суд признал «Алтайский моторный завод» банкротом

«Алтайский моторный завод», входящий в концерн «Тракторные заводы», 11 апреля признали банкротом. На предприятии ввели конкурсное производство, сообщает Regnum.ru.

Алтайский моторный завод.
Алтайский моторный завод.
realtai.ru

Инициатором банкротства завода стала налоговая служба (МИФНС России № 14 по Алтайскому краю). Соответствующий иск она подала в феврале 2017 года. В мае суд ввел на предприятии внешнее наблюдение. Долг завода на тот момент составлял более 254,5 млн рублей.

28 марта собрание кредиторов решило обратиться в арбитраж с ходатайством о признании «Алтайского моторного завода» банкротом и об открытии конкурсного производства. 2 апреля документ поступил в суд, а уже 11 апреля его удовлетворили.

В числе кредиторов завода, помимо налоговой, — компания «Алтайэнергосбыт», предприятия концерна. В конце марта суд в число кредиторов включил и сам концерн «Тракторные заводы» с объемом требований более 80,5 млн рублей.

На 24 апреля 2019 года назначено собрание кредиторов завода. На нем планируется выбрать арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из членов которой его утвердит суд.

В апреле 2018 года власти края заявляли, что предприятие стало заложником проблем собственников. Концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком».

В апреле прокуратура сообщила, что после того, как ведомство оштрафовало руководителя предприятия, на заводе погасили долги по зарплате в размере 5,4 млн рублей.

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