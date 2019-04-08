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Экономика

В Барнауле на моторном заводе зарплату выдали только под давлением прокуратуры

На «Алтайском моторном заводе» рабочим не платили зарплату за январь. Прокуратура оштрафовала руководителя, и после этого он нашел необходимые 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Алтайский моторный завод.
Алтайский моторный завод.
realtai.ru

Как отметили в прокуратуре Алтайского края, задолженность по зарплате на предприятии сейчас полностью погашена.

Напомним, в начале апреля стало известно, что кредиторы «Алтайского моторного завода» будут просить суд признать предприятие банкротом и открыть конкурсное производство.

Процедуру наблюдения на предприятии ввели еще в мае 2018 года по иску федеральной налоговой службы. Долг предприятия на тот момент составлял более 254,5 млн рублей.

Комментируя проблемы АМЗ в апреле 2018 года, власти заявляли, что предприятие стало заложником проблем собственников — концерна «Тракторные заводы». Концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком».

Тогда же собственники потребовали законсервировать производство и сократить персонал, чего на предприятии не сделали.

Власти края уверены, что «Тракторные заводы» может спасти «Ростех». В частности, инвестором назывался машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты». Также власти Алтайского края просили гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина обратить внимание на Алтайский моторный завод.

О том, что АМЗ находится на стадии банкротства, стало известно в 2017 году, когда объемы производства и численность работников стали сокращаться.

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