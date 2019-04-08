В Барнауле на моторном заводе зарплату выдали только под давлением прокуратуры

Как отметили в прокуратуре Алтайского края, задолженность по зарплате на предприятии сейчас полностью погашена.
Напомним, в начале апреля стало известно, что кредиторы «Алтайского моторного завода» будут просить суд признать предприятие банкротом и открыть конкурсное производство.
Процедуру наблюдения на предприятии ввели еще в мае 2018 года по иску федеральной налоговой службы. Долг предприятия на тот момент составлял более 254,5 млн рублей.
Комментируя проблемы АМЗ в апреле 2018 года, власти заявляли, что предприятие стало заложником проблем собственников — концерна «Тракторные заводы». Концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком».
Тогда же собственники потребовали законсервировать производство и сократить персонал, чего на предприятии не сделали.
Власти края уверены, что «Тракторные заводы» может спасти «Ростех». В частности, инвестором назывался машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты». Также власти Алтайского края просили гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина обратить внимание на Алтайский моторный завод.
О том, что АМЗ находится на стадии банкротства, стало известно в 2017 году, когда объемы производства и численность работников стали сокращаться.