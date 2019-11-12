Суд признал банкротом Алтайский шинный комбинат

Компанию признали несостоятельной по упрощенной процедуре, минуя все остальные стадии банкротства. Кроме того, суд включил в реестр кредиторов требование инициатора банкротства — московском компании «Шинпром» на сумму 870 тысяч рублей.
Отмечается, что 30 октября ПО «Алтайский шинный комбинат» переименовано в ООО «Шинная компания». Адрес регистрации остался прежним — квартира в жилом доме Москвы.
8 ноября новым управляющим директором шинкомбината стал Евгений Ковалев, предположительно, член совета директоров ЗАО «Гортопсбыт» (Рубцовск). С утверждением конкурсного управляющего шинкомбината Ковалев оставил свою должность.
АШК ранее прекратил производственную деятельность, выпуском продукции на производственных мощностях завода в Барнауле занимаются «Нортек» (Барнаул) и «ЯШЗ Авиа» (Ярославль).
Как писал altapress.ru, «Нортек» планирует в ближайшие годы реализовать крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 млрд рублей.