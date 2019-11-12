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Экономика

Суд признал банкротом Алтайский шинный комбинат

В отношении Алтайского шинного комбината началось конкурсное производство по решению Арбитражного суда Москвы. Предприятие признали банкротом, пишет «Интерфакс — Сибирь».

Алтайский шинный комбинат.
Алтайский шинный комбинат.
Группа "АШК" ВК: vk.com/club22566705

Компанию признали несостоятельной по упрощенной процедуре, минуя все остальные стадии банкротства. Кроме того, суд включил в реестр кредиторов требование инициатора банкротства — московском компании «Шинпром» на сумму 870 тысяч рублей.

Отмечается, что 30 октября ПО «Алтайский шинный комбинат» переименовано в ООО «Шинная компания». Адрес регистрации остался прежним — квартира в жилом доме Москвы.

8 ноября новым управляющим директором шинкомбината стал Евгений Ковалев, предположительно, член совета директоров ЗАО «Гортопсбыт» (Рубцовск). С утверждением конкурсного управляющего шинкомбината Ковалев оставил свою должность.

АШК ранее прекратил производственную деятельность, выпуском продукции на производственных мощностях завода в Барнауле занимаются «Нортек» (Барнаул) и «ЯШЗ Авиа» (Ярославль).

Как писал altapress.ru, «Нортек» планирует в ближайшие годы реализовать крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 млрд рублей.

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