Суд признал банкротом организатора алтайского конкурса «Директор года»

Арбитражный суд Алтайского края признал несостоятельным Алексея Беловолова, задолжавшего четырем банкам и налоговой службе. Беловолов известен как один из организаторов конкурса «Директор года» в крае и консультант по маркетингу, дававший советы по сохранению и увеличению прибыли.

Алексей Беловолов сам подал заявление о своем банкротстве, так как его долг перед кредиторами составил 1,569 млн рублей и обязательства перед кредиторами он не исполняет более трех месяцев. Сюда включены долги по налогам и кредитам, взятым в ВТБ, Сбербанке, «Промсвязьбанке» и «ОТП Банке».

В настоящее время Алексей Беловолов не работает, следует из материалов арбитража. В его собственности — 2/5 доли в квартире в Барнауле и иномарка Audi Q5 2016 года выпуска. 25 апреля суд признал его заявление обоснованным и ввел процедуру реализации его имущества.

Процедура реализации его имущества введена пока до 14 октября. Чуть раньше, 19 февраля, арбитраж признал банкротом и его супругу Елену Беловолову. Она также оказалась должна нескольким банкам («Совкомбанку», Сбербанку и «Росбанку»). У супругов один финансовый управляющий — Максим Кондауров.

Кто такой Алексей Беловолов?

Алексей Беловолов — известный в крае человек. Его маркетинговая мастерская, согласно данным его сайта, — организатор конкурса «Директор года» в Алтайском крае. Сам Беловолов в 2005 году стал одним из его победителей. В 2004 году он рассказывал altapress.ru, что идея конкурса для директоров родилась у него потому, что на большинстве предприятий успех на 90% зависит от руководителя, его авторитета и умения работать.

В этом году церемония награждения победителей конкурса за 2018 год прошла 23 апреля — за два дня до вынесения судом решения о банкротстве Беловолова.

Беловолов много лет продвигал консалтинговые услуги, обещая сохранение и увеличение прибыли бизнеса «за счет правильной настройки клиенто-маркетинга и повышения клиентоориентированности сотрудников».