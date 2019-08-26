Суд завершил банкротство экс-депутата АКЗС, но не списал его миллиардные долги

Арбитражный суд Алтайского края завершил личное банкротство бывшего депутата АКЗС и гендиректора «Ключевского элеватора» Юрия Титова. Однако от дальнейшей выплаты долгов он не освобожден. При этом сумма, которую он должен кредиторам, превышает 2 млрд рублей.

Суд принял сторону кредитора

22 августа арбитраж завершил банкротство Юрия Титова, известного в крае человека — депутата АКЗС прошлого созыва и бывшего гендиректора «Ключевского элеватора», пытавшегося реализовать крупный животноводческий проект в сельском хозяйстве. Сегодня все эти предприятия проходят процедуру банкротства.

Судебные разбирательства с кредиторами самого Титова тянулись с осени 2015 года. Когда все его имущество, выявленное финуправляющим, продали, один из кредиторов — «Россельхозбанк» — подал в суд ходатайство. Его суть — не применять к Титову правило об освобождении от долгов.

Иначе говоря, банк предложил не списывать его долги, которые составляли 2,48 млрд рублей. И суд встал на сторону кредитора.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Долги не спишут

Подобные решения арбитражные суды выносят, если гражданин в ходе банкротства не вел себя добросовестно — умышленно уклонялся от исполнения обязательств, препятствовал работе своего финуправляющего, скрывал имущество и т. п.

Между тем, представители Титова на суде утверждали: он вел себя добросовестно. Но арбитражный судья Павел Сигарев дал другую оценку его поведению во время банкроства. Он отметил, что после возбуждения банкротного дела о Титов не предоставлял документы, не сообщал сведений о своем имуществе и не передал это имущество добровольно.

Учел судья и то, что Титова как гендиректора «Ключевского элеватора» в 2016 году признали виновным в уголовном преступлении — уклонении от уплаты налогов, хотя от наказания его освободили по амнистии.

Теперь банкротство Юрия Титова завершено. От уплаты задолженности он не освобожден. Впрочем, это решение еще можно оспорить в следующей судебной инстанции.

«Ключевской элеватор». www. sberbank-ast.ru

7 фактов о судах Юрия Титова