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26 августа 25°C

Суд завершил банкротство экс-депутата АКЗС, но не списал его миллиардные долги

Арбитражный суд Алтайского края завершил личное банкротство бывшего депутата АКЗС и гендиректора «Ключевского элеватора» Юрия Титова. Однако от дальнейшей выплаты долгов он не освобожден. При этом сумма, которую он должен кредиторам, превышает 2 млрд рублей.

Юрий Титов.
Юрий Титов.
Павел Водопьянов

Суд принял сторону кредитора

22 августа арбитраж завершил банкротство Юрия Титова, известного в крае человека — депутата АКЗС прошлого созыва и бывшего гендиректора «Ключевского элеватора», пытавшегося реализовать крупный животноводческий проект в сельском хозяйстве. Сегодня все эти предприятия проходят процедуру банкротства.

Судебные разбирательства с кредиторами самого Титова тянулись с осени 2015 года. Когда все его имущество, выявленное финуправляющим, продали, один из кредиторов — «Россельхозбанк» — подал в суд ходатайство. Его суть — не применять к Титову правило об освобождении от долгов.

Иначе говоря, банк предложил не списывать его долги, которые составляли 2,48 млрд рублей. И суд встал на сторону кредитора.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Долги не спишут

Подобные решения арбитражные суды выносят, если гражданин в ходе банкротства не вел себя добросовестно — умышленно уклонялся от исполнения обязательств, препятствовал работе своего финуправляющего, скрывал имущество и т. п.

Между тем, представители Титова на суде утверждали: он вел себя добросовестно. Но арбитражный судья Павел Сигарев дал другую оценку его поведению во время банкроства. Он отметил, что после возбуждения банкротного дела о Титов не предоставлял документы, не сообщал сведений о своем имуществе и не передал это имущество добровольно.

Учел судья и то, что Титова как гендиректора «Ключевского элеватора» в 2016 году признали виновным в уголовном преступлении — уклонении от уплаты налогов, хотя от наказания его освободили по амнистии.

Теперь банкротство Юрия Титова завершено. От уплаты задолженности он не освобожден. Впрочем, это решение еще можно оспорить в следующей судебной инстанции.

&quot;Ключевской элеватор&quot;.
«Ключевской элеватор».
www. sberbank-ast.ru

7 фактов о судах Юрия Титова

  • Заявление о признании Титова несостоятельным подано в арбитраж 1 октября 2015 года — в первый же день, когда стало возможным банкротство граждан.
  • Инициатором банкротства стал Сбербанк. В дальнейшей в реестр кредиторов вошли «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и Сибсоцбанк.
  • Причиной долгов перед банками были не личные заимствования Титова, а его поручительство по кредитам группы компаний «Ключевского элеватора».
  • В ходе его банкротства выявили имущество на 510 тыс. рублей. Имущество продали, кредиторы получили только 13,6 тыс. рублей, то есть 0,00054% от общей суммы задолженности.
  • За время банкротства Титова его два раза судили в суде общей юрисдикции по обвинению в уголовных предстулпениях. В 2017 году его признали виновным в пособничестве совершению растраты. Вину он не признал.
  • Титова приговорили за пособничество к 4 годам в колонии общего режима со штрафом и возмещением ущерба. Он отбывает наказание в одной из колоний Рубцовска.
  • Банкротом была также признана бывшая супруга Юрия Титова — Наталья Титова, которая тоже была поручителем по кредитам группы компаний. Процедура реализации ее имущества завершена 22 августа, долги ей списаны.

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