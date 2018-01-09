Крупный животноводческий комплекс на Алтае вновь остался невостребованным

Предприятию-банкроту пытаются найти нового хозяина уже не первый раз. Предыдущий аукцион, назначенный на 10 октября, не состоялся по той же причине. О том, что так может произойти, эксперты говорили заранее. По их словам, цена в 667 млн рублей слишком высока. Как оказалось, выставленное с дисконтом имущество за 600 млн тоже никому не нужно.

Как и прежде, "Западное" продавалось единым лотом. В него входили грузовые и легковые автомобили, сельхозтехника — как импортная (например, кормо- и зерноуборочные комбайны и трактора John Deere), так и отечественная, а также оборудование для животноводства, различные объекты недвижимости: помещения (автовесовые, телятники, овощехранилище, столовая, бытовой корпус, мастерские, склады, гаражи и многое другое), земельные участки, выгульно-кормовые дворы, гидротехнические сооружения.

Напомним, на базе "Западного" экс-депутат АКЗС Юрий Титов планировал создать площадку по разведению австрийской симментальской породы крупно-рогатого скота мясо-молочного направления. Тут же инвестор собирался построить мясоперерабатывающий завод, предусматривающий убой и полную разделку мяса. Здесь планировалось производить фарш, нарезку, вырезку, отбивные, субпродукты, колбасы и деликатесы. Запустить его планировалось в 2013 году.

Однако всем этим начинаниям не суждено было сбыться. Из-за проблем с кредитами у предприятий Юрия Титова начались проблемы. В 2014 году Сбербанк взыскал с группы компаний долги на сотни миллионов рублей. По последним данным, в реестр требований кредиторов "Западного" включено 2,7 млрд рублей.

Сейчас в отношении еще одного крупного актива Титова — "Ключевского элеватора" — введена процедура конкурсной реализации имущества. На торги выставлено 13 лотов, один включает здания и оборудования для пищевого производства, остальные — легковые автомобили. Люксовые машин, включая Lexus, MITSUBISHI PAJERO, TOYOTA LAND CRUISER, уже проданы.