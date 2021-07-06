Судебным приставам поставили план: в 2021 году взыскать с россиян 482 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в 2021 году взыскать с россиян в пользу банков 482 млрд рублей, пишут « Известия » со ссылкой на данные службы.

В период с января по май 2021 года приставы возбудили 3,7 млн исполнительных производств. Число должников за год увеличилось на 1,1 млн.

«ФССП планирует в 2021 году взыскать 482 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом», — отмечает издание.

По данным Центробанка, на 1 июня объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 992 млрд рублей — на 134 млрд больше, чем на 1 июня 2020 года.

В ФССП уточнили, что наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Челябинской областях и Башкирии.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что на финансовое положение россиян и на их возможность выплачивать кредиты повлияла пандемия коронавируса.

«В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами. На сегодня проблемы с выплатами испытывает более 6 млн граждан», — подчеркнул эксперт.

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