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Экономика

Желаю обанкротиться. Почему жителям Алтая «заворачивают» заявления о несостоятельности

Всего 30 жителей края признаны банкротами без суда. Путь к избавлению долгов через многофункциональный центр (МФЦ), введенный в России с 1 сентября, на деле оказался не таким уже легким. Большой части желающих обанкротиться заявления завернули.

Банкротство.
Банкротство.
Pixabay.com

Приноси и банкроться

Возможность списать долги и начать жизнь с чистого листа простым путем — через МФЦ (минуя арбитраж) — ввели в России с 1 сентября.

Подать заявление на банкротство надо самому должнику, и это бесплатно. Условие — долг от 50 до 500 тыс. рублей.

На сайте МФЦ есть все для желающих обанкротиться без труда — и бланк заявления, и форма справки «Список кредиторов». Записался на прием — приноси документы.

Процедура намного проще, чем в суде (вникнуть в нее можно на сайте МФЦ). А главное: всего полгода — и ты уже никому ничего не должен… Но ажиотажа не случилось.

Подписание документов.
Подписание документов.
Pixabay.com

Ажиотажа не случилось

За 2,5 месяца в Алтайском крае через МФЦ признали банкротами лишь 30 заявителей. Никакого сравнения с арбитражным судом: только за одну, первую, неделю сентября судьи ввели одну из процедур банкротства для 54 жителей края.

При этом 18 заявлений МФЦ вернул, следует из информации, опубликованной Федеральным реестром сведений о банкротстве 17 ноября.

Причина возврата в Алтайском крае во всех случаях одна: исполнительное производство по ним еще не завершено. А завершено оно должно быть по единственной причине: приставы не смогли найти у гражданина никакого имущества.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssp.gov.ru

Почему вернули документы

О массовом отказе россиянам в облегченном банкротстве на днях сообщала и газета «Ведомости». По данным издания, заявления в МФЦ подали 4144 россиянина. Но в 3143 случаях последовал отказ.

Отказывают, потому что есть ошибки в документах — ведь граждане должны их заполнять сами. Это, впрочем, не так страшно: можно исправить ошибки и повторно подать документы (но не раньше чем через месяц).

Отказывают и потому, что находят у должника доходы, которые он скрыл, подавая заявление.

Бесплатный сыр.
Бесплатный сыр.
Pixabay.com

И все же чаще всего люди просто не соответствуют основному критерию — оконченному исполнительному производству. К моменту подачи документов в МФЦ они уже должны были пройти через суды и приставов — ну, и их неусыпную «заботу» о возврате долга кредиторам.

Упрощенная, но не простая

Приставы должны расписаться в том, что никакого имущества они не смогли найти, и в силу этого закончили исполнительное производство и попытки исполнения данного судебного акта, — объясняет адвокат Владислав Макаров сайту «Актуальные комментарии».

Банкротство.
Банкротство.
Pixabay.com


Макаров говорит, что часто приставы оканчивают исполнительное производство по другому основанию — не смогли найти должника.

Для того, чтобы закончить производство по причине отсутствия имущества, пристав должен сделать много действий и удостовериться, получив ответы из всех регистрирующих органов, в том, что имущества у должника действительно нет. Поэтому приставы крайне неохотно по этому основанию оканчивают исполнительное производство, — продолжает адвокат.

В общем, не такая уж она простая, эта упрощенная процедура банкротства.

Кто желает стать банкротом

Большинство признанных по упрощенной форме банкротами жителей края имеют непогашенные кредиты или займы: от 1 до 5 штук на человека. Только один из 30 не смог оплатить имущественный ущерб другому гражданину.

8 «упрощенных банкротов» — из Барнаула, еще 8 из сельской местности, остальные из других городов Алтайского края.

Источник: Федеральный реестр сведений о банкротстве.

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