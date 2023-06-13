Судьи не стерпели формализма. Алтайская птицефабрика отбилась от многомиллионных претензий ревизоров

Птицефабрика «Молодежная», принадлежащая Алтайскому краю, одержала в суде победу над Счетной палатой, требовавшей вернуть в бюджет субсидии на сумму более 280 млн рублей. Две судебные инстанции поддержали ревизоров, а не предприятие. Но в третьей - в арбитраже Западно-Сибирского округа - решили, что судьи подошли к оценке ситуации формально, и предыдущие вердикты отменили. Между тем, Счетная палата утверждала, что эти и другие материалы проверки птицефабрики переданы в полицию.

Верните миллионы откуда взяли

Счетная палата края проверила финансы птицефабрики «Молодежная» за 2020 и 2021 годы. И выявила нарушение: оформляя субсидии, предприятие не отвечало требованию об отсутствии долгов по налогам, страховым взносам и т. п., считали ревизоры.

А из этого следовало, что в бюджет придется вернуть 280,7 млн рублей - все субсидии, полученные в проверенный период. Это почти в 10 раз больше чистой прибыли "Молодежной" за 2022 год (29 млн), по данным портала ФНС «Прозрачный бизнес».

Между тем, на самой птицефабрике с такой интерпретацией не согласились. Ведь при оформлении субсидий предприятие прикладывало справку от инспекции ФНС №4. А в ней всегда было указано: долгов по страховым взносам нет.

Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры. Altairegion22.ru

Следите за 30-м числом

Ревизоры, которые эти справки от ФНС тоже, естественно, изучили, хорошенько покопались и пришли к другим выводам. Налоговики никого не обманули, справки давали правильные. Но долги все же были - все дело в специфике сдачи отчетности.

Как выяснилось, справку у налоговиков птицефабрика получала до сдачи квартального отчета в ФНС (30-е число) - числа 15-го или 17-го. А в это время у налоговиков просто не было точной информации о базе для исчисления страховых взносов и о наличии долга.

Наступало 30-е число. Птицефабрика сдавала отчет, ФНС исчисляла налог – и тут выяснялось, что долг на момент подачи заявления на субсидии был. Затем "Молодежная" полностью его гасила и снова оформляла субсидии (более подробно – читайте здесь).

Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры. Altairegion22.ru

Формализму тут не место

Счетная палата выдала птицефабрике документ (представление), в котором требовала вернуть субсидии. Аграрии пытались оспорить его в арбитражном суде, но поначалу потерпели неудачу: проиграли и в Алтайском крае, и в Томске.

В ситуацию вник арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени. И тут позиция судей развернулась на 180 градусов. С формальной точки зрения нарушения были, признали судьи. Но нельзя подходить к делу чисто формально – на этом настаивал и Конституционный суд.

Из определения Конституционного суда РФ от 5 марта 2004 года №82-0:

«Право на судебную защиту оказывается существенно ущемленным, а рассмотрение судами дел не может признано объективным, если суды при рассмотрении дела не исследуют его фактические обстоятельства по существу, ограничившись установлением формальных условий применения нормы».

Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры. Altairegion22.ru

Соблюдайте соразмерность

Судьи округа заявили, что ключевой вопрос в таком деле – целевое использование бюджетных средств. В данном случае никто не отрицал: деньги истратили как надо, к этому претензий нет.

С другой стороны, изъятие субсидий негативно скажется на экономике птицефабрики, ничем не нарушившей принципы целевого использования субсидий, отметили судьи. А это очевидным образом не соответствует целям господдержки сельского хозяйства.

В общем, как отметили судьи округа, цели и задачи госпрограммы в целом достигнуты, из-за получения субсидий негативные последствия для государства и общества не наступили.

Поэтому попытка вернуть бюджетные средства за отдельные недочеты не отвечает требованиям соразмерности, справедливости ответственности .

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

В итоге суд округа отменил те пункты документа Счетной палаты, которые обозначили необходимость вернуть субсидии. В полном виде решение опубликовано в картотеке 2 июня.

С ревизорами не согласны

Между тем, Счетная палата сообщила в отчете за 2022 год, опубликованном на сайте ведомства, что в 2023 году передала в Главное управление МВД по Алтайскому краю материалы проверки птицефабрики за 2020 и 2021 год.

Мало того, переданы в полицию и материалы второй проверки, в которой ведомство исследовало правомерность предоставления господдержки птицефабрике "Молодежная" минсельхозом в 2022 году.

По всем материалам полиция проводит доследственные проверки, сообщила палата.

В краевом госпитале для ветеранов войн. пресс-служба минздрава Алтайского края.

Тем временем со Счетной палатой края судятся и алтайские больницы - иски подали краевой онкодиспансер, госпиталь для ветеранов войн и краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Ревизоры пришли к выводу, что медучреждения нарушили закон «О контрактной системе в сфере закупок», заключили контракт на аренду и стирку белья по завышенным ценам и неэффективно использовали средства. Больницы пытаются оспорить выводы.

В целом же, согласно отчету за 2022 год, Счетная палата края выявила финансовые нарушения на сумму 8,5 млрд рублей. И вот, как видим, не все согласны с ее выводами.

Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры. Altairegion22.ru

7 фактов о птицефабрике «Молодежная»

Птицефабрика «Молодежная» находится в Первомайском районе. 100% акций принадлежит Алтайскому краю. Среднесписочная численность в 2021 году - 472 сотрудника. Выручка в 2022 году сократилась на 3,5% и составила 975 млн рублей. Чистая прибыль в 2022 году упала на 65% - до 29 млн рублей. По размеру выручки входит в Топ-10 компаний региона в отрасли«Животноводство». Руководитель – Евгений Давыдов.

Источники: Rusprofile.ru, «Прозрачный бизнес».