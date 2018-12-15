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Экономика
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Судья из Омска решил возгласить Арбитражный суд Алтайского края

Кандидатом на пост председателя Арбитражного суда стал 45-летний Борис Долгалев. 26 декабря Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит его заявление, сообщают «Коммерческие вести».

Реконструкция фасада Арбитражного суда в Барнауле.
Реконструкция фасада Арбитражного суда в Барнауле.
Капиталист

Сейчас Борис Долгалев заместитель председателя Арбитражного суда в Омской области. На эту должность его назначили в начале в 2011 году, в апреле 2018 года Долгалеву продлили полномочия.

На квалификационной коллегии звучало, что на Бориса Долгалева были жалобы от двух омских судей. Ему пришлось давать пояснения и опровергать их доводы. «Вставал даже вопрос о том, что претендент и его брат привлекались к административной ответственности (штрафы уплачены), но это, по мнению коллегии, не является основанием для отказа в рекомендации», отмечает издание.

Напомним, многолетний председатель Арбитражного суда Алтайского края Виктор Огай ушел в отставку в октябре 2018 года. И.о. председателя назначен его бывший заместитель Максим Кулик.

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