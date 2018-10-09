В Арбитражном суде Алтайского края сменился председатель

Многолетний председатель Арбитражного суда Алтайского края Виктор Огай ушел в отставку. И.о. председателя назначен его бывший заместитель Максим Кулик. Решение о том, кто возглавит «экономический суд» региона, будет принято как минимум через полгода после завершения конкурса на замещение этой должности.

Виктор Огай ушел в отставку по возрасту — 20 сентября ему исполнилось 70 лет. Это предельный возраст пребывания в должности судьи. Накануне дня рождения губернатор края Виктор Томенко наградил его медалью «За заслуги в труде».

И.о. председателя сейчас значится Максим Кулик. Эти полномочия возложены на него приказом Верховного Суда РФ, подписанным еще 19 сентября. Кулик был заместителем председателя суда с августа 2013 года.

Когда назначат председателя

А вот вопрос о том, кто станет председателем суда, решится в течение как минимум шести месяцев, пояснили altapress.ru в секретариате председателя суда.

Должность председателя суда замещается на основании конкурса. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила об открытии вакансии председателя Арбитражного суда Алтайского края, документы на эту вакансию подаются до 12 октября.

Конкурс проходит в несколько этапов. После окончания этапа приема документов кандидаты проходят проверку на их соответствие требованиям. Затем решение принимает Высшая квалификационная коллегия судей, свои рекомендации будет давать и Верховный суд.

После этого документы будут направлены президенту, который уже и примет решение. Председатель арбитражного суда назначается его указом.

Кто претенденты?

Подал ли документы на конкурс нынешний и.о. председателя Максим Кулик или нет, и планирует ли он это сделать, в секретариате председателя арбитражного суда пояснить затруднились.

Ранее СМИ сообщали, что, возможно, претендовать на эту должность будет председатель судебного состава Елена Конопелько.

Напомним, в конце августа президент сменил руководство двух силовых ведомств региона — начальника ГУ МВД по Алтайскому краю (им стал Андрей Подолян) и руководителя СУ СКР по Алтайскому краю (Андрей Хвостов).

Максим Кулик. altai-krai.arbitr.ru

Кто такой Максим Кулик?

Максиму Алексеевичу Кулику 43 года, он выпускник АлтГУ, специальность «юриспруденция», кандидат юридических наук. После окончания вуза работал в прокуратуре. С июня 2002 года — помощник судьи арбитражного суда края, с декабря 2003 года судья. Заместителем председателя назначен в августе 2013 года.

В числе прочих дел рассмотрел десятки исков налоговой службы о переименовании фирм вроде «РосДисконт», «РОССО», «Агророс» и т. п., использующих в своем названии слова, производные от слова «Россия», а также иски правообладателей, связанные с нарушением исключительных прав на товарные знаки.

О чем говорил Максим Кулик?

В апреле 2017 года Максим Кулик выступил на одном из семинаров, где рассказал о задачах арбитражного суда. Приведем небольшую цитату из его выступления.

Максим Кулик. altapress.ru.

Максим Кулик,

зампредседателя Арбитражного суда Алтайского края ( на тот момент):