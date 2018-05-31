В Алтайском крае сменится председатель арбитражного суда

Сегодня, 18:14.
Политика

Осенью ожидается отставка председателя Арбитражного суда Алтайского края Виктора Огая. Это связано с тем, что 20 сентября ему исполнится 70 лет — это предельный возраст для нахождения в должности судьи, пишет "Банкфакс".

Виктор Огай, председатель Арбитражного суда Алтайского края.
Виктор Огай, председатель Арбитражного суда Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Пока неизвестно, кто возглавит суд. Конкурс на замещение должности не объявлен, так как до отставки остается несколько месяцев.

Источники "Банкфакса" сообщают, что основным кандидатом считается 43-летний Максим Кулик, который сейчас занимает должность первого заместителя председателя суда. Он имеет большой стаж в юриспруденции, в краевом арбитраже работает с 2002 года.

Другой кандидат — председатель судебного состава Елена Конопелько. Она также имеет большой юридический стаж, однако статус судьи получила только в мае 2010 года.

Наблюдатели не исключают, что назначенцем может стать судья из другого региона.

Ранее сообщалось, что регион в ближайшее время может покинуть начальник главка МВД Олег Торубаров. Ему прочат назначение на аналогичную должность в Крым. Также в рамках плановой ротации регион может покинуть Евгений Долгалев, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.

31 мая стало известно что уволился первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.

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