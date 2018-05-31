В Алтайском крае сменится председатель арбитражного суда

Пока неизвестно, кто возглавит суд. Конкурс на замещение должности не объявлен, так как до отставки остается несколько месяцев.

Источники "Банкфакса" сообщают, что основным кандидатом считается 43-летний Максим Кулик, который сейчас занимает должность первого заместителя председателя суда. Он имеет большой стаж в юриспруденции, в краевом арбитраже работает с 2002 года.

Другой кандидат — председатель судебного состава Елена Конопелько. Она также имеет большой юридический стаж, однако статус судьи получила только в мае 2010 года.

Наблюдатели не исключают, что назначенцем может стать судья из другого региона.

Ранее сообщалось, что регион в ближайшее время может покинуть начальник главка МВД Олег Торубаров. Ему прочат назначение на аналогичную должность в Крым. Также в рамках плановой ротации регион может покинуть Евгений Долгалев, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.

31 мая стало известно что уволился первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.