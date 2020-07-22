Sukhoi Superjet 100 планируют сделать шире, выше и длиннее, но неизвестно когда

Как сообщили источники издания из числа представителей корпорации и федеральных чиновников, сейчас изучают различные варианты размерности — на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке.

При этом увеличенную версию могут начать разрабатывать только после того, как ОАК создаст так называемый SSJ 100 new — поставки намечены на 2023 год.

«Основные усилия в рамках программы SSJ 100 сосредоточены сейчас на развитии системы послепродажной поддержки и создании модернизированной версии самолета. Испытания ряда систем уже идут, но впереди еще большая работа», — рассказал один из источников.

Сухой Суперджет 100 ( SSJ 100). Авиапредприятие «Алтай»

Сейчас создание новой версии самолета находится пока что пока под вопросом.

«Варианты развития обновленной платформы с точки зрения дополнительных рыночных ниш могут быть реализованы на следующем этапе после дополнительных маркетинговых исследований», — отметил собеседник издания.

К примеру, для версии более 140 кресел потребуется новый двигатель, кроме того увеличение вместимости самолета скажется на дальности его полетов — все это необходимо изучить.

Ранее сибирская авиакомпания «ИрАэро» потребовала 2 млрд рублей за убытки от «Суперджетов».