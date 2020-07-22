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Экономика

Sukhoi Superjet 100 планируют сделать шире, выше и длиннее, но неизвестно когда

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена разработать более вместительную версию пассажирского самолета SSJ 100, пишут «Ведомости».

Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi Superjet 100.
"ИрАэро".

Как сообщили источники издания из числа представителей корпорации и федеральных чиновников, сейчас изучают различные варианты размерности — на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке.

При этом увеличенную версию могут начать разрабатывать только после того, как ОАК создаст так называемый SSJ 100 new — поставки намечены на 2023 год.

«Основные усилия в рамках программы SSJ 100 сосредоточены сейчас на развитии системы послепродажной поддержки и создании модернизированной версии самолета. Испытания ряда систем уже идут, но впереди еще большая работа», — рассказал один из источников.

Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Авиапредприятие «Алтай»

Сейчас создание новой версии самолета находится пока что пока под вопросом.

«Варианты развития обновленной платформы с точки зрения дополнительных рыночных ниш могут быть реализованы на следующем этапе после дополнительных маркетинговых исследований», — отметил собеседник издания.

К примеру, для версии более 140 кресел потребуется новый двигатель, кроме того увеличение вместимости самолета скажется на дальности его полетов — все это необходимо изучить.

Ранее сибирская авиакомпания «ИрАэро» потребовала 2 млрд рублей за убытки от «Суперджетов».

SSJ 100 — российский гражданский самолет, разработан в середине 2000-х годов. Пассажировместимость — от 98 до 108 кресел, дальность полета — 3 тыс. километров. Цена по каталогу — 35 млн долларов.

Продуктовый ряд — коммерческие самолеты SSJ 100, версия Sukhoi Business Jet и варианты спецназначения. В самолете значительное количество зарубежных комплектующих, к примеру двигатель производства французской компании.

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