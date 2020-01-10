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Экономика

Сибирская авиакомпания потребовала 2 млрд рублей за убытки от «Суперджетов»

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» потребовала у компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) возместить убытки на 1,9 млрд рублей, которые были получены при использовании самолетов Sukhoi Superjet 100, пишет «Интерфакс».

Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Авиапредприятие "Алтай"

Анонимный источник сообщил агентству, что «ИрАэро» направила претензию к ГСС из-за эксплуатации SSJ-100. Суть — «неудовлетворительное состояние SSJ-100».

Авиакомпания начала использовать российские самолеты в 2016 году. В парке девять «сухих», однако исправными можно считать только пять, остальные четыре — в неудовлетворительном состоянии.

«А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в сумму компенсации вошли расходы на содержание и ремонту самолетов, убытки из-за отмены рейсов и упущенная выгода. При этом «ИрАэро» собирается подать иск в арбитражный суд.

В пресс-службе авиакомпании воздержалась от комментариев, но подтвердили, что сейчас используют только пять из девяти SSJ-100.

Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Авиапредприятие «Алтай»

Ранее генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин говорил, что основная проблема SSJ-100 — это его двигатели российско-французского производства.

«Ни один из двигателей, с которым мы работали, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые мы досрочно снимали с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок. Иногда эти двигатели были на гарантии или же не на гарантии, но с невыработанным ресурсом», — сказал Лапин.

По его словам, даже по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц — этот показатель закладывается в экономику самолета. Однако, как подчеркнул Лапин, за все время эксплуатации «даже близко к этой цифре» не подошли.

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