Сибирская авиакомпания потребовала 2 млрд рублей за убытки от «Суперджетов»

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» потребовала у компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) возместить убытки на 1,9 млрд рублей, которые были получены при использовании самолетов Sukhoi Superjet 100, пишет « Интерфакс ».

Анонимный источник сообщил агентству, что «ИрАэро» направила претензию к ГСС из-за эксплуатации SSJ-100. Суть — «неудовлетворительное состояние SSJ-100».

Авиакомпания начала использовать российские самолеты в 2016 году. В парке девять «сухих», однако исправными можно считать только пять, остальные четыре — в неудовлетворительном состоянии.

«А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в сумму компенсации вошли расходы на содержание и ремонту самолетов, убытки из-за отмены рейсов и упущенная выгода. При этом «ИрАэро» собирается подать иск в арбитражный суд.

В пресс-службе авиакомпании воздержалась от комментариев, но подтвердили, что сейчас используют только пять из девяти SSJ-100.

Сухой Суперджет 100 ( SSJ 100). Авиапредприятие «Алтай»

Ранее генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин говорил, что основная проблема SSJ-100 — это его двигатели российско-французского производства.

«Ни один из двигателей, с которым мы работали, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые мы досрочно снимали с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок. Иногда эти двигатели были на гарантии или же не на гарантии, но с невыработанным ресурсом», — сказал Лапин.

По его словам, даже по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц — этот показатель закладывается в экономику самолета. Однако, как подчеркнул Лапин, за все время эксплуатации «даже близко к этой цифре» не подошли.