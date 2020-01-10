Сибирская авиакомпания потребовала 2 млрд рублей за убытки от «Суперджетов»

Анонимный источник сообщил агентству, что «ИрАэро» направила претензию к ГСС из-за эксплуатации SSJ-100. Суть — «неудовлетворительное состояние SSJ-100».
Авиакомпания начала использовать российские самолеты в 2016 году. В парке девять «сухих», однако исправными можно считать только пять, остальные четыре — в неудовлетворительном состоянии.
«А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в сумму компенсации вошли расходы на содержание и ремонту самолетов, убытки из-за отмены рейсов и упущенная выгода. При этом «ИрАэро» собирается подать иск в арбитражный суд.
В пресс-службе авиакомпании воздержалась от комментариев, но подтвердили, что сейчас используют только пять из девяти SSJ-100.
Ранее генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин говорил, что основная проблема SSJ-100 — это его двигатели российско-французского производства.
«Ни один из двигателей, с которым мы работали, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые мы досрочно снимали с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок. Иногда эти двигатели были на гарантии или же не на гарантии, но с невыработанным ресурсом», — сказал Лапин.
По его словам, даже по расчетам ГСС налет SSJ-100 должен составлять 202 часа в месяц — этот показатель закладывается в экономику самолета. Однако, как подчеркнул Лапин, за все время эксплуатации «даже близко к этой цифре» не подошли.