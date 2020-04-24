Супруга алтайского сенатора требует от бывших директоров «СтройГАЗа» 4,3 млрд рублей

Татьяна Белоусова, кредитор разорившегося «СтройГАЗа» и супруга члена Совета Федерации Сергея Белоусова, подала заявление в арбитраж о взыскании с двух бывших гендиректоров компании-банкрота 4,3 млрд рублей. Ранее заявление о взыскании ровно такой же суммы, но с самого сенатора, подал конкурсный управляющий «СтройГАЗа».

Заплатите миллиарды

Заявление конкурсного кредитора Татьяны Белоусовой поступило в арбитраж в марте.

Суть ее исковых требований — привлечь к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров «СтройГАЗа» Евгения Ледина и Виталия Дубинкина, а по сути — взыскать лично с них как с граждан долг строительный компании — 4,3 млрд рублей.

Решение о привлечении руководителей или собственников компании-банкрота к «субсидиарке» суд выносит, если сочтет доказанным: банкротство произошло именно вследствие их действий или бездействий (а также в ряде других случаев). Деньги должны поступить в конкурсную массу.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Дела объединили

Между тем, ранее аналогичное заявление — но в отношении самого сенатора и одного из ключевых, в прошлом, акционеров «СтройГАЗа» Сергея Белоусова и фирмы «Корн» — подал конкурсный управляющий компании Владимир Заплава.

Заплава требовал взыскать с них эти же 4,3 млрд, и тоже в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.

Следует ли заявление Татьяны Белоусовой воспринимать как ответный ход, пока сказать трудно. Так или иначе — она ходатайствовала об объединении обоих заявлений в одно дело, что судья и сделал. Заявления будут рассматриваться совместно, ближайшее заседание суда назначено на 7 мая.

Сергей Белоусов. Олег Богданов , altapress.ru

Плюс громкие заявления

Крах компании «СтройГАЗ», признанной банкротом в 2018 году, разделил бывших партнеров. Сегодня отношения между ними складываются очень непросто.

Так, представитель акционеров «СтроГАЗа» уже добился того, что в 2019 году с Виталия Дубинкина в ходе дела о банкротстве взыскали 40 млн рублей (это «субсидиарка»). Затем, уже в 2020 году, с него же взыскали еще и убытки, причиненные во время исполнения обязанности руководителя: сначала 75 млн рублей, а потом и еще 187 млн (отметим, что не все решения вступили в законную силу).

Виталий Дубинкин , экс-гендиректор строительной компании «СтройГаз». Олег Богданов

С Евгения Ледина в ходе дела о банкротстве тоже взыскали убытки. К примеру, в декабре 2019 года — 6,5 млн рублей. Он также признан личным банкротом.

При этом в декабре 2019 года Ледин сделал громкие заявления в арбитражном суде по отношению к сенатору Сергею Белоусову и его влиянии на экономическое положение «СтройГАЗа». Судья в связи с этим вынес частное определение — направить аудиозапись выступления в краевой следственный комитет и управление ФСБ, следует из материалов арбитража.

Справка

Виталий Дубинкин возглавлял «СтройГАЗ» с 18 января 2012 года по 17 марта 2015 года. Евгений Ледин занял этот же пост после Дубинкина.