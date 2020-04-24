Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 апреля 13°C

Супруга алтайского сенатора требует от бывших директоров «СтройГАЗа» 4,3 млрд рублей

Татьяна Белоусова, кредитор разорившегося «СтройГАЗа» и супруга члена Совета Федерации Сергея Белоусова, подала заявление в арбитраж о взыскании с двух бывших гендиректоров компании-банкрота 4,3 млрд рублей. Ранее заявление о взыскании ровно такой же суммы, но с самого сенатора, подал конкурсный управляющий «СтройГАЗа».

Банкрот.
Банкрот.
СС0

Заплатите миллиарды

Заявление конкурсного кредитора Татьяны Белоусовой поступило в арбитраж в марте.

Суть ее исковых требований — привлечь к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров «СтройГАЗа» Евгения Ледина и Виталия Дубинкина, а по сути — взыскать лично с них как с граждан долг строительный компании — 4,3 млрд рублей.

Решение о привлечении руководителей или собственников компании-банкрота к «субсидиарке» суд выносит, если сочтет доказанным: банкротство произошло именно вследствие их действий или бездействий (а также в ряде других случаев). Деньги должны поступить в конкурсную массу.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Дела объединили

Между тем, ранее аналогичное заявление — но в отношении самого сенатора и одного из ключевых, в прошлом, акционеров «СтройГАЗа» Сергея Белоусова и фирмы «Корн» — подал конкурсный управляющий компании Владимир Заплава.

Заплава требовал взыскать с них эти же 4,3 млрд, и тоже в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.

Следует ли заявление Татьяны Белоусовой воспринимать как ответный ход, пока сказать трудно. Так или иначе — она ходатайствовала об объединении обоих заявлений в одно дело, что судья и сделал. Заявления будут рассматриваться совместно, ближайшее заседание суда назначено на 7 мая.

Сергей Белоусов.
Сергей Белоусов.
Олег Богданов, altapress.ru

Плюс громкие заявления

Крах компании «СтройГАЗ», признанной банкротом в 2018 году, разделил бывших партнеров. Сегодня отношения между ними складываются очень непросто.

Так, представитель акционеров «СтроГАЗа» уже добился того, что в 2019 году с Виталия Дубинкина в ходе дела о банкротстве взыскали 40 млн рублей (это «субсидиарка»). Затем, уже в 2020 году, с него же взыскали еще и убытки, причиненные во время исполнения обязанности руководителя: сначала 75 млн рублей, а потом и еще 187 млн (отметим, что не все решения вступили в законную силу).

Виталий Дубинкин, экс-гендиректор строительной компании &quot;СтройГаз&quot;.
Виталий Дубинкин, экс-гендиректор строительной компании «СтройГаз».
Олег Богданов

С Евгения Ледина в ходе дела о банкротстве тоже взыскали убытки. К примеру, в декабре 2019 года — 6,5 млн рублей. Он также признан личным банкротом.

При этом в декабре 2019 года Ледин сделал громкие заявления в арбитражном суде по отношению к сенатору Сергею Белоусову и его влиянии на экономическое положение «СтройГАЗа». Судья в связи с этим вынес частное определение — направить аудиозапись выступления в краевой следственный комитет и управление ФСБ, следует из материалов арбитража.

Справка

Виталий Дубинкин возглавлял «СтройГАЗ» с 18 января 2012 года по 17 марта 2015 года. Евгений Ледин занял этот же пост после Дубинкина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость