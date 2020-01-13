С алтайского сенатора намерены взыскать 4 млрд рублей

Конкурсный управляющий компании «СтройГАЗ» Владимир Заплава намерен взыскать через арбитраж более 4 млрд рублей с экс-руководителя предприятия Сергея Белоусова, являющегося членом Совета Федерации от Алтайского края, а также с фирмы «Корн», владеющей контрольным пакетом акций.

Требует привлечь к ответственности

Владимир Заплава подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (то есть обанкротившуюся компанию «СтройГАЗ»), 30 декабря.

Он намерен взыскать солидарно с Сергея Белоусова и фирмы «Корн» 4,3 млрд рублей. Это означает, что и Белоусов, и фирма должны будут выплатить предприятию-банкроту эту сумму, если суд признает требования обоснованными.

За что привлекают к «субсидиарке»

К субсидиарной ответственности руководителей или собственников обанкротившейся компании привлекают, если в суде доказано: компания стала несостоятельной именно вследствие их действий или бездействий (и в ряде других случаев).

Между тем, Сергей Белоусов не является гендиректором с начала 2009 года. Ему долгое время принадлежал крупный пакет акций «СтроГАЗа» (более 50%), однако, по данным за 2018 год, акции ему, вероятно, не принадлежали.

Сведения о структуре собственности были опубликованы газетой «Коммерсантъ»: наиболее крупные пакеты акций компании находились у барнаульских фирм «Корн» (56,3%) и «Глев» (чуть более 14%), еще 10,7% на тот момент принадлежали Евгению Ледину, экс-директору «СтройГАЗа».

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Поэтому пока не ясно, почему Заплава намерен предъявить требование к Белоусову, который формально в число контролирующих лиц не входит. Заявление конкурсного управляющего суд оставил без движения до 7 февраля.

Всегда ли суды соглашаются с требованием

Случаев, когда руководителя или собственника привлекали к субсидиарной ответственности на крупные суммы, немало, в том числе в Алтайском крае. К примеру, летом 2019 года суд постановил взыскать 1,4 млрд рублей с Ольги Антипиной из-за банкротства сельхозпредприятия «Тальменское агро».

Но нередко суды отказывают конкурсным управляющим, требующим привлечь к «субсидиарке» контролирующих лиц — если бизнесмены сумели доказать, что действовали добросовестно и разумно, в интересах предприятия.

Так, осенью 2019 года арбитраж Алтайского края отказался привлекать к субсидиарной ответственности экс-руководителей крупнейшего в крае свинокомплекса — компании «Алтаймясопром», признанной банкротом. Конкурсный управляющий намеревался взыскать с них около 4 млрд рублей.

Здание , в котором находился офис «СтройГАЗа». avatars.mds.yandex.net

Что случилось со «СтройГАЗом»

«СтройГАЗ» признан банкротом в июне 2018 года. По данным последнего отчета о конкурсном производстве, в реестр требований кредиторов включено 3,66 млрд рублей. Говоря о причинах краха, эксперты, как правило, сходятся во мнении, что «СтройГАЗ» перегрузили госзаказом.

«СтройГАЗ» был одной из крупнейших компаний на строительном рынке края. Убыточной деятельность оказалась в 2016 году, после этого ему так и не удалось выйти на прибыльную работу.