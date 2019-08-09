Суд взыскал с совладелицы «Изумрудной страны» 1,4 млрд

Сельхозпредприятие «Тальменское Агро», входившее в «Изумрудную страну», признано банкротом в 2014 году.

В 2015 году конкурсный управляющий требовал привлечь к субсидиарной ответственности компании «Аналитический центр», «Изумрудная страна» и Ольгу Антипину. Позже список пополнил директор компании «Аналитический центр» Михаил Колесников и имевшая право действовать от лица должника без доверенности Ирина Лощакова. Все они являлись лицами, контролировавшими деятельность аграрной компании.

Как выяснилось в суде, Михаил Колесников уже не был руководителем «Тальменского Агро», когда компания была на грани банкротства. Зато с оставшихся физических и юридических лиц суд определил взыскать в конкурсную массу 1,4 млрд рублей. Вероятность возврата этих средств наблюдатели оценивают как ничтожную.

Напомним, что в апреле 2018 суд приговорил Ольгу Антипину к шести с половиной годам колонии по делу о махинациях с кредитами Россельхозбанка на сумму около 20 млрд рублей, с отсрочкой до 2031 года.

В настоящее время, в отношении почти всех компаний холдинга возбуждены дела о банкротстве.

Ранее altapress.ru писал о том, что Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом одного из руководителей «Изумрудной страны» Александра Антипина. Еще раньше банкротами признали Ольгу Антипину и ее сестру Ирину Виноградову.