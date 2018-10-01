Самый закрытый руководитель «Изумрудной страны» признан банкротом

В последних числах сентября арбитраж Алтайского края признал банкротом еще одного бывшего руководителя «Изумрудной страны» Александра Антипина. Согласно материалам суда, сейчас его единственным доходом является пенсия — погасить огромные долги кредиторам он не в состоянии.

На открытии Бийского сахарного завода после реконструкции, 2011 год. Александр Карлин, Александр Антипин, Ольга Антипина и Ирина Виноградова (слева направо).

История долга

Александру Антипину 66 лет, в судебном решении фигурируют его долги кредиторам в 587 млн рублей, 67 тыс. из них —- по налогам. Единственный доход экс-руководителя ряда предприятий «Изумрудной страны» сегодня — пенсия в 19 тыс. рублей. Причем из этих поступлений удерживались средства по исполлистам.

Антипин не был фигурантом уголовного дела, как часть других руководителей агрохолдинга. Кроме того, он почти всегда воздерживался от каких-либо публичных высказываний: известно лишь одно его выступление уже после возбуждения уголовного дела о кредитовании «Изумрудной страны», в котором он призвал не разорять этот крупный по тем временам бизнес.

Согласно данным Картотека.ру, Антипин был руководителем и (или) учредителем более 20 различных предприятий. А в 2014 году он стал поручителем по кредитам «Россельхозбанка», выданным для спасения бедственной к тому времени ситуации на предприятиях агрохолдинга. Кредиты не были возвращены, и в дальнейшем банк предъявил долги поручителю.

Взять нечего

В августе Александр Антипин подал заявление в суд о признании себя банкротом, 27 сентября суд ввел ему реализацию имущества. Судя по первым материалам суда, за бывшим руководителем группы компаний, объединявшей десятки (а по бумагам и больше сотни) юрлиц, почти не зарегистрировано имущества.

У него есть лишь девять единиц оружия рыночной стоимостью 640 тыс рублей и доля в 8% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Изумрудная страна» номинальной стоимостью 800 рублей (находится в залоге у «Россельхозбанка»). Другого имущества за ним не зарегистрировано.

Финансовым управляющим Антипина суд назначил Дмитрия Татару. Ранее он вел дела о банкротстве предприятий из Кемеровской и Новосибирской областей.

Судьба предприятий

Банкротами суд признал и других руководителей «Изумрудной страны»: Ольгу Антипину ((в реестр требований кредиторов включено более 600 млн рублей) и Ирину Виноградову (более 1 млрд). От предприятий некогда крупнейшего в регионе агрохолдинга остались одни осколки — функционирует только малая часть из них.

Вообще, с момента введения в стране возможности банкротства граждан несостоятельными суд признал многих руководители аграрных или перерабатывающих предприятий. И многие из них реализовали крупные аграрные проекты.

Среди них Юрий Титов (группа компаний «Ключевского элеватора»), Александр Орлов (СПК «Искра», «Фунтики»), Эдуард Джамгарян (группа компаний «Стандарт») и Сергей Ножкин («Альтаир-Агро»),.

Известно, что на базе обанкротившегося хозяйства «Фунтики» сейчас работает предприятие «Система», которое возглавляет все тот же Александр Орлов. А свинокомплекс «Алтаир-Агро» выкупил и развивает «Барнаульский пищевик». А вот проект Джамгаряна в Троицком районе завершен не был, животноводческий комплекс «Западное» Юрия Титова пришел в полный упадок — его уже не раз выставляли на торги, но покупатели на него так и не нашлись.