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5 сентября 20°C

Арбитраж отказался привлекать к «субсидиарке» топ-менеджмент крупнейшего на Алтае свинокомплекса

Арбитраж Алтайского края отказался привлекать к субсидиарной ответственности экс-руководителей крупнейшего в крае свинокомплекса — компании «Алтаймясопром», признанной банкротом. В числе топ-менеджеров — Борис Панов, недолго работавший вице-губернатором еще в администрации Михаила Евдокимова.

Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
altapress.ru

Изначально конкурсный управляющий полагал, что бывшие руководители должны уплатить около 4 млрд рублей. Но в ходе рассмотрения дела размер предъявленной суммы уменьшился.

Что требовал конкурсный управляющий

При подаче иска конкурсный управляющий предъявил два требования. Во-первых, привлечь к субсидиарной ответственности на 2,3 млрд рублей и 6 млн евро Бориса Панова (владеет 9% «Алтаймясопрома» и был гендиректором) и Александра Югана (собственника 75%) — за неисполнение обязанности по требованию созыва общего собрания участников.

Во-вторых, привлечь Панова, Югана и Игоря Тищенко (это еще один экс-гендиректор) дополнительно на 747,3 млн рублей. Основание то же — неисполнение обязанности по созыву общего собрания.

Однако после уточнения размер ответственности сильно сократился: по первому требованию — до 15 млн рублей, по второму — до 3,6 млн. Два требования связаны с тем, что Панов и Тищенко занимали должности гендиректоров в разное время.

Борис Панов.
Борис Панов.
csh.sibagro.ru

С чем связаны требования

Конкурсный управляющий пояснил, что в ноябре 2014 года у «Алтаймясопрома» появился просроченный долг перед госкорпорацией «Внешэкономбанк» («ВЭБ.РФ») в размере 433, 5 млн рублей. И Борис Панов как руководитель обязан был до 13 марта 2015 года подать заявление в арбитраж о признании компании банкротом.

Панов этого не сделал. Но не сделал этого и совладелец компании Юган. А также следующий после Панова гендиректор Тищенко. Причем все финансовые показатели «Алтаймясопрома» подтверждали, что с 2014 года компания — в предбанкротном состоянии. А контролирующие его лица не принимают эффективных пер по восстановлению ее платежеспособности, считал арбитражник.

При этом вся переписка с госкорпорацией свидетельствует лишь о намеренном введении ее в заблуждение «посредством создания мнимой платформы совещаний, решения которых так и не были исполнены» (Пановым, Юганом и Тищенко), утверждал конкурсный управляющий.

Запуск первой очереди свинокомплекса &quot;Алтаймясопром&quot;. 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года.
Из открытых источников в Интернете

Что сказали экс-руководители

Но представитель бывших топ-менеджеров пояснил на суде, что в марте 2015 года его доверители не имели ни возможности, ни необходимости обращаться в суд о банкротстве. В июне 2014 года «ВЭБ» предоставил им очередной транш, финансовое состояние «Алтаймясопрома» тщательно проверили и нашли удовлетворительным. Неправильно было бы получить кредит — и подать на банкротство.

Да, менеджмент столкнулся с рядом внешних факторов, которые помешали им завершить проект и вызвали финансовые трудности. Но вплоть до введения конкурсного производства руководители делали все, что могли, и рассчитывали, что меры сработают. Необходимости подавать на банкротство они тоже не видели.

При этом Панов и Тищенко были лишь номинальными директорами (именно так было заявлено на суде). Они занимались производством, а финансовых потоков не контролировали. Всеми финансами и взаимодействием с «ВЭБом» занимался Юган и управляющая компания «Кем-Ойл».

Запуск первой очереди свинокомплекса &quot;Алтаймясопром&quot;. 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года.
altapress.ru

Что случилось с «Алтаймясопромом»?

Проект свинокомплекса с полным циклом на 300 тыс. голов разработан в 2009 году. Он был одним из ключевых в программе «Алтайское Приобье», которую пытались запустить в крае во времена губернатора Александра Карлина при поддержке тогда еще Минрегионразвития РФ.

Однако, начав строительство (а это произошло в 2011 году), инвесторы столкнулись с внешними трудностями, рассказал на суде представитель топ-менеджмента.

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Экономика

Негативно повлияли на завершение проекта задержки с финансированием, падение цен на свинину и, наоборот, рост цен на материалы, проблемы с валютным курсом, а также двукратное падение цен на нефть и принятие «налогового маневра» в нефтяной отрасли.

«Маневр» породил проблемы у ХК «Кем-Ойл», которая обеспечивала софинансирование проекта.

Свой вклад в появление проблем компании внес и дефицит на рынке электроэнергии, вызванный аварией на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, и резкое удорожание кормов Бийского комбината хлебопродуктов. Пришлось вносить в бизнес-план корректировки, включать новые объекты — газопоршневые ТЭС для выработки своего электричества, комбикормовый завод для производства своих кормов и мясокомбинат.

Руководство полагало: все эти меры позволят сократить издержки и выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Однако из-за этого проект вырос в цене на 6,3 млрд рублей — нужны были новые кредиты.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Что решил суд

Судью Ирину Губарь доводы бывшего руководства «Алтаймясопрома» убедили. С тем, что его действия в период с 2014 по июнь 2017 года были направлены на преодоление объективных финансовых трудностей и завершения проекта, она согласилась.

Вины менеджмента, который обоснованно рассчитывал на успех и на дополнительное финансирование, в ситуации нет. В итоге судья отказалась привлекать к субсидиарной ответственности Панова, Тищенко и Югана. Решение арбитража края в полном объеме изготовлено 2 сентября.

Напомним, «Алтаймясопром» признан банкротом 20 февраля 2018 года. Предприятие задолжало «Внешэкономбанку» более 11 млрд рублей. В 2018 году конкурсный управляющий сдал предприятие в аренду фирме «Митпром».

Борис Панов и Александр Юган с мая 2018 года проходят процедуру реструктуризации долгов по делу об их личном банкротстве.

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